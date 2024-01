Serie D. La Casatese riparte con una vittoria

La Casatese vince 2-0 fuoricasa contro il Ponte San Pietro

In gol per i biancorossi: Isella (53′) e Videkon (56′)

CASATENOVO – La Casatese apre il girone di ritorno con un’ottima vittoria esterna per 2-0 contro il Ponte San Pietro guadagnando così tre punti importanti per avvicinarsi alla zona playoff di Serie D che ora dista solo 5 lunghezze. Gli uomini di Commisso hanno dominato la gara contro i bergamaschi che rimangono, invece, ancorati al fondo della classifica.

Commenta il risultato odierno, Danilo Didoni, team manager dei biancorossi: “Oggi i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione con risultato. Nel primo tempo abbiamo diverse occasioni per andare in vantaggio ma, su una di queste il portiere avversario ha compiuto un vero miracolo. Mentre, nel secondo tempo abbiamo subito sbloccato la partita con Isella che ha insaccato in rete una bella punizione di Seria dalla destra, spizzata in area da Cargiolli”.

“Poi dopo appena tre minuti abbiamo colpito di nuovo con la rete di Videkon su corner ed abbiamo gestito la partita senza subire il loro ritorno. Inoltre, oggi hanno esordito i nostri due nuovi acquisti facendo molto bene: in attacco Víctor Gómez giunto dalla COS Sarrabus Ogliastra e in difesa Davide Pirola che ha fatto diverse stagioni in Serie C prima con la Giana Erminio e poi con la Lucchese”.

La prossima gara della Casatese sarà in casa sabato 13 febbraio alle 14:30 contro l’attuale capolista del campionato la Calcio Caldiero Terme, nel girone d’andata era finita per 1-0 per i veneti grazie al rigore realizzato da Zerbato.