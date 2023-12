Calcio Serie D. La Casatese cala il tris contro il Crema

La Casatese trova una grande vittoria esterna contro il Crema

In rete per i biancorossi: Stefanoni (31′), Oppizzi (78′) e Caraffa (82′)

CASATENOVO – La Casatese chiude il girone d’andata con un sonoro 3-0 esterno contro il Crema. Tre punti importanti per gli uomini di Commisso dominatori della gara svoltesi allo stadio Giuseppe Voltini che portano i biancorossi a chiudere il 2023 al settimo posto in classifica.

Nel match odierno, i padroni di casa hanno fatto fatica a superare la metà campo mentre gli ospiti hanno imposto il loro gioco e messo a segno il primo gol al 31′ del primo tempo con Stefanoni. L’attaccante ha raccolto in area il cross di Seria e spiazzato il portiere avversario.

Nella ripresa Crema più attivo, al 51′, Gallo spreca l’opportunità del pareggio calciando a portiere a terra sul palo. La Casatese mette al sicuro il risultato al 78′ con il raddoppio di Oppizzi e cala il tris al 82′ con un bel contropiede finalizzato da Caraffa. Da segnalare nel finale la grande parata di Maffi sul rigore di Bardelloni che mantiene la porta dei lecchesi inviolata. I biancorossi potranno riposare per due settimane per la pausa natalizia, alla ripresa il 7 gennaio incontreranno il Ponte San Pietro ancora in trasferta.