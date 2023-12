Calcio Serie D. Pareggio amaro per la Casatese contro il Legnano

Al Comunale finisce 1-1 tra Casatese e Legnano

La rete di Isella (32′) non basta per portare a casa altri tre punti

CASATENOVO – Nel penultimo match del girone d’andata del girone B di Serie D, la Casatese di Joey Commisso trova solo un punto contro il Legnano, risultato finale 1-1. I padroni di casa hanno dominato l’avversario nel primo tempo con diverse incursioni offensive ma, come spesso capita nel calcio sono gli ospiti a passare in vantaggio per primi con la prima rete del giovane brasiliano Nunes de Melo che ribatte in rete la respinta di Maffi al 38’.

Nel secondo tempo, i biancorossi sono bravi a trovare il pareggio con il rigore trasformato dal bomber Isella, al 32’, che segna dal dischetto il suo nono centro stagionale. La Casatese rimane stabile al 10^ posto in classifica a quota 23 punti mentre, il Legnano aggancia grazie al punto esterno il treno delle squadre in lotta per i playout. Il prossimo ed ultimo impegno per i ragazzi di Commisso sarà fuoricasa contro il Crema.