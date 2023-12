Calcio Serie D. La Casatese ritorna alla vittoria

La Casatese vince 3-1 in trasferta contro il Club Milano

In gol per i biancorossi: Gulinelli (39′), Isella (69′) e Seria (87′)

CASATENOVO – Torna finalmente al successo nel campionato di Serie D la Casatese di Joey Commisso dopo sette gare in cui aveva ottenuto solo 3 pareggi e 4 sconfitte. Prova di carattere quella dei lecchesi che contro il Club Milano hanno ribaltato l’iniziale svantaggio, realizzato da Foschiani al 12′, grazie alle reti di Gulinelli, Isella e Seria.

Il team manager, Danilo Didoni, commenta soddisfatto la vittoria odierna: “Apparte la loro unica azione della partita in cui sono andati in rete, abbiamo dominato la gara. L’abbiamo pareggiata al 39′ del primo tempo con un ottimo colpo di testa dal limite dell’area di Gulinelli che l’ha piazzata nell’angolino”.

“Nel secondo tempo abbiamo subito preso in mano la partita mentre, loro giocavano per lo più in contropiede. Al 20′ abbiamo preso un palo con Stefanoni e poco dopo, al 24′, Isella ha segnato il vantaggio e poi Seria ha firmato la terza rete nel finale. Una gara partita in salita ma, tutta la squadra ha dimostrato di voler portare a casa il risultato. Il prossimo incontro sarà contro il Legnano una squadra molto fisica e rognosa però dovremo fare altri tre punti”.