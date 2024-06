Solidarietà a Premana: il 4 luglio gara di beneficenza tra campioni

Sport, musica e un’asta di beneficenza per sostenere La Cordata, Croce Rossa Premana e la ricerca nell’ambito delle malattie rare

Appuntamento il 4 luglio dalle ore 18.00. La partenza della gara highlander a eliminazione è fissata alle ore 21.00

L’Associazione Sportiva Premana è orgogliosa di annunciare l’imminente evento di solidarietà, previsto per il Giovedi 4 Luglio, nella suggestiva cornice della Piazza della Chiesa di Premana. Questo evento, volto a sostenere i ragazzi dell’Associazione La Cordata e la Croce Rossa Italiana di Premana, oltre che a contribuire alla ricerca per la cura nell’ambito delle malattie rare, rappresenta un’occasione unica per la comunità di unirsi in un momento di amicizia e vicinanza.

La serata avrà inizio alle 18:00 con l’apertura del bar e della cucina, accompagnati dalla musica del gruppo emergente Malifin. L’evento sarà inaugurato dal noto comico Franz, del duo Ale & Franz, che non solo intratterrà il pubblico ma avrà anche l’onore di presentare le gare.

Tra gli ospiti di spicco della serata vi saranno numerosi campioni della corsa su strada e pista, i cui nomi saranno rivelati a breve, data la natura imprevedibile della stagione agonistica in corso. Tuttavia, è confermata la partecipazione di illustri figure della corsa in montagna, tra cui il Commissario Tecnico della Nazionale Paolo Germanetto, il responsabile della corsa in montagna Tito Tiberti, e il campione mondiale Francesco Puppi, vincitore del titolo a Premana nel 2017. I celebri gemelli Martin e Bernard Dematteis saranno presenti per aggiungere prestigio all’evento.

Una novità di questa edizione sarà la gara femminile, che vedrà la partecipazione di atlete di alto livello, tra cui Alice Gaggi, campionessa mondiale di corsa in montagna nel 2013.

Le gare prenderanno il via alle 20:00, con una passerella iniziale dedicata ai veri protagonisti della serata: i ragazzi dell’Associazione La Cordata, accompagnati dai campioni che si sfideranno in una gara highlander a eliminazione. Il percorso, che si snoda lungo Via Roma, vedrà i partecipanti eliminati progressivamente, con tre minuti di riposo tra una manche e l’altra, fino alla finale con i cinque migliori concorrenti.

La serata si concluderà con la premiazione dei vincitori, e staremo a vedere se Mattia Padovani, vincitore della scorsa edizione, che ha gia confermato la presenza, bisserà il successo. Al vincitore dell’edizione 2024 verrà consegnato un premio speciale: il Testimone utilizzato dagli Azzurri nella staffetta 4×100 alla finale mondiale di Budapest 2023 dove l’Italia vinse la medaglia d’argento, con la firma dei protagonisti

Un momento di particolare emozione sarà l’asta di beneficenza, con numerosi premi in palio, tra cui cene donate da ristoranti e rifugi locali, una giornata in bici elettrica e cimeli autografati da vari campioni sportivi tra questi, maglie di rappresentanza dei vari Azzurri della corsa in montagna presenti alla serata e non solo, maglie di squadre di calcio che hanno visto il premanese Dino Tenderini nello staff tecnico come Marsiglia, Napoli, Valencia e Milan, il casco dell’Azzurro Tommy Sala della squadra maschile italiana di sci alpino, quello del campione di trial Matteo Grattarola e ancora la tuta dell’Italia delle olimpiadi di Tokyo di Tito Tiberti, la felpa della campionessa europea Nadia Batocletti e la preziosa Maglia Rosa dell’ultimo giro d’Italia di Tadei Pogacar.

L’Associazione Sportiva Premana invita tutti a partecipare a questa serata di solidarietà e amicizia, confidando nella generosità del tempo e nella numerosa affluenza del pubblico per garantire il successo dell’evento, che già da alcuni giorni viene pubblicizzato coi video che si susseguono sui social di diversi VIP che appoggiano l’evento.