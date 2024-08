Street boulder: Bellano si prepara al “Be-Boulder 2024”

La data da segnare in rosso è quella del 14 settembre

L’evento è organizzato dal Cai Bellano con il patrocinio del comune e il supporto delle associazioni e delle attività locali

BELLANO – Bellano si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport e dell’avventura con la seconda edizione di “BE-BOULDER”, l’attesa manifestazione di street boulder organizzata dalla sezione locale del CAI, che tornerà sabato 14 settembre. Dopo il successo dello scorso anno, l’evento promette di richiamare un gran numero di appassionati e curiosi, grazie anche al patrocinio del Comune di Bellano e al sostegno delle associazioni e attività locali.

La macchina organizzativa è già in moto da giorni, con lo staff impegnato nei preparativi tecnici sotto la guida di Martino Sala, tracciatore di grande esperienza. Sala ha attentamente selezionato e preparato i blocchi sui quali i partecipanti potranno misurarsi. Accanto ai blocchi già apprezzati lo scorso anno, tra cui quelli situati nella suggestiva gola dell’Orrido, ne sono stati aggiunti molti altri, alcuni dei quali posizionati direttamente sul lago, per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente.

Per chi volesse assicurarsi un posto all’evento, è possibile effettuare la pre-iscrizione online al link dedicato, con la possibilità di usufruire di un codice sconto disponibile sui social della manifestazione. Le iscrizioni saranno aperte anche il giorno stesso dell’evento, a partire dalle 10.30 presso il Palasole, centro nevralgico della manifestazione, fino al raggiungimento del limite massimo di 300 partecipanti. La quota di partecipazione è di 20 euro e include un ricco pacco gara sponsorizzato, contenente tra l’altro una sacca, una maglietta dell’evento, snack, gadget, un buono per bevanda e panino, un biglietto della lotteria e un ingresso all’Orrido di Bellano. Quest’anno l’evento sarà plastic-free, con l’inserimento nel pacco gara di una borraccia marchiata Rock Experience, il main partner dell’iniziativa.

La giornata prenderà ufficialmente il via alle 12.00, quando i partecipanti inizieranno a sfidarsi sui blocchi predisposti, con la conclusione prevista per le 17.30. Seguirà una lezione gratuita di yoga con Federica De Angelis presso il campetto di calcetto. La serata si chiuderà con le finali, le premiazioni, l’estrazione della lotteria, una cena conviviale e il concerto della band “I Cani Sciolti”.

Per tutta la durata dell’evento, il Palasole offrirà un servizio di ristoro e la possibilità di partecipare a workshop di settore, rendendo la manifestazione non solo un’occasione di sport, ma anche un momento di socialità e apprendimento.

Saranno premiati i primi cinque classificati delle categorie maschile e femminile, ma anche i partecipanti alla lotteria potranno sperare di portare a casa uno dei numerosi premi in palio. BE-BOULDER si conferma così come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del boulder e delle attività all’aria aperta, in uno scenario naturale unico come quello di Bellano.