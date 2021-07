Trofeo Cartiera dell’Adda, si conclude oggi una settimana di sport

In regia l’azienda di Calolziocorte e il Centro di formazione vela Marvelia Asd

DONGO – Realizzata all’interno di OptiWeek, l’iniziativa, che si è conclusa oggi, sabato, ha ospitato a Dongo, sul lago di Como, numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane e anche dalla vicina Svizzera.

“Una settimana entusiasmante e apprezzata da giovani e giovanissimi – è il commento di Giuseppe Cima, Amministratore delegato di Cartiera dell’Adda, azienda del gruppo Paper Board Alliance che produce carta e cartoncini riciclati – Moltissimi ragazzi e ragazze hanno partecipato alle 3 giornate di formazione con il raduno tecnico interzonale guidato da Michele Ricci, e poi si sono lanciati in regata per gli ultimi 3 giorni”.

I giovani velisti hanno potuto così fare esperienza di sport, spirito di squadra, disciplina fisica, esplorazione e accrescimento delle proprie capacità in un contesto sicuro e a misura come quello del club velico Marvélia, che da anni è partner della Cartiera dell’Adda per iniziative in favore dei giovani e dello sport e la promozione del benessere all’aria aperta. Una collaborazione che ha visto recentemente anche la donazione da parte di Cartiera dell’Adda di cinque imbarcazioni a vela modello SailQube, per lo svolgimento delle attività estive.