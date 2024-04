Basket DR1. Civatese, pronto riscatto a Sedriano

Vittoria d’autorità per la formazione grigiorossa (60-79)

Quattro uomini in doppia cifra tra i ragazzi di coach De Lazzari

SEDRIANO – Dopo l’inatteso scivolone di settimana scorsa, l’Edilcasa Civatese torna alla vittoria e lo fa sul difficile campo di Sedriano, con una bella prova di autorità.

Già fin dal primo quarto la formazione lecchese fa capire di essere venuta per portarsi a casa il prezioso foglietto rosa, chiudendolo 10-26, allungando ulteriormente il divario nella seconda frazione (32-51).

Nella ripresa c’è poco da dire. L’Ardens non riuscirà mani a riportare il distacco alla singola cifra e l’Edilcasa chiuderà il match con un netto 60-79.

Quattro civatesi in doppia cifra, guidati dai 14 di Fabio Panzeri.

“Siamo riusciti a mettere una buona pressione difensiva per tutti i 40 minuti,ed era quello su cui abbiamo lavorato in settimana – dichiara l’allenatore Fausto De Lazzari – in attacco abbiamo trovato buone soluzioni”.

ARDENS BASKET SEDRIANO – EDILCASA CIVATESE 60-79

PARZIALI: 10-26; 32-51; 48-67

CIVATE: Panzeri 14, Corti 12, Galliani 12, Castagna 11, Negri 7, Galli7, Butti 6, Butti 5, Lomasto 3, Minari 2, Maver, Bosso. All. De Lazzari.