Basket femminile. Adinox inarrestabile, 13esima vittoria di fila

L’Adinox Starlight supera il Bk Team ’92 Cantù

Tra le valmadreresi si rivedono in campo Fusi e Pasqualin

VALMADRERA – Chi ferma la capolista Adinox? A quanto si può vedere nel campionato di serie C di basket femminile, la compagine valmadrerese sembra avere una marcia in più sulle avversarie. La squadra di coach Alberto Colombo è ritornata in campo, sabato sera, per il match valido per la penultima giornata di andata.

Al palazzetto comunale di via Leopardi si rivedono Fusi e Pasqualin. Che splendida notizia. Avversario di turno il Cantù. La capolista, imbattuta, Adinox Starlight non conosce ostacoli. La formazione di coach Alberto Colombo allunga la sua striscia positiva che dura, ora, da tredici giornate, ed a una giornata dalla conclusione del girone di andata, le valmadreresi, vincono il riconoscimento di squadra campione d’Inverno.

Sabato sera, al palazzetto comunale di via Leopardi la capolista non ha dato scampo nemmeno al Bk Team ’92 Cantù, vincendo il match per 82-36. Il commento di coach Colombo: “Abbiamo faticato un po’ all’inizio. La prima partita dopo la sosta natalizia si paga un po’. La squadra ha fatto fatica un po’ a ingranare. Di seguito abbiamo iniziato a trovare le giuste contromosse alla loro difesa a zona. Più rapide nei contropiedi, efficaci al tiro. Il risultato parla chiaro. Felicissimo di aver rivisto in campo Fusi e Pasqualin. Due pedine importanti per il prosieguo della stagione. Che dire alle ragazze? Brave”.

Ben tornata a Martina Fusi: “Felicissima di essere rientrata dopo un mese e mezzo di stop. Sto lavorando sodo per ritrovare la forma ed il ritmo della partita. Contro Cantù abbiamo faticato un po’ per infilare la loro zona. Poi abbiamo dominato, vincendo con merito. Adesso- conclude Fusi- pensiamo alla prossima partita”. Prossimo incontro che si terrà a Mariano Comense il 10 gennaio contro la formazione locale del S. Ambrogio che occupa il terzo posto in classifica.