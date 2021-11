Ritrova il sorriso la formazione di Valmadrera

Battute in casa le ragazze del Basket Femminile Milano

VALMADRERA – Non si poteva sbagliare questa partita. Lo chiedevano i tifosi, la società, la classifica, e le stesse ragazze. Con una prova convincente, quindi, la SLS Starlight Valmadrera, ritorna alla vittoria.

Ultima giornata di andata del campionato di serie B di basket femminile, con le valmadreresi della Starlight, che riassaporano il gusto del successo, vincendo il match interno per 65-52 con il Basket Femminile Milano (all’intervallo 33-22). Un impatto al match non brillante da parte delle locali, ma anche merito della formazione ospite, che non concedeva molti spazi.

Con il passare del tempo, però, la SLS Starlight iniziava a prendere le misure anche al canestro, trovando ottime conclusioni da fuori, e sotto canestro, con una buonissima percentuale ai tiri liberi. Una vittoria meritata da parte delle valmadreresi, e soddisfatto, anche il coach Stefano Zucchi:

“Contavano i due punti, e finalmente, siamo ritornati al successo. Era importante vincere primo, perché Bfm è al momento una delle squadre che si trova come noi nella zona bassa della classifica, e quindi servivano i due punti per non farsi distanziare. Secondo aspetto, perché anche il nostro morale aveva bisogno di un’iniezione di fiducia. La partita è stata giocata punto a punto per tre quarti, momento in cui con una buona precisione al tiro abbiamo preso quei dieci-quindici punti di vantaggio che abbiamo mantenuto fino a fine gara. Ora prepariamo con più energia la sfida/rivincita di settimana prossima con Sanga”.

Parziali: 14-19, 19-13, 18-11, 14-10. Tabellino: Orsanigo 8, Panzeri 6, Airoldi 4, Levi ne, Allevi 25, Colombo, Ceccato ne, Oggioni, Adan 6, Frigerio 12, Marconetti 4.