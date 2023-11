Basket femminile, la Starlight Valmadrera perde in casa contro la Pro Patria

Il match si è chiuso 51 a 65 per le ospiti

Coach Zucchi: “Di positivo c’è la crescita di alcune ragazze, soprattutto sotto l’aspetto motivazionale”

VALMADRERA – Si ritornava a giocare al Palazzetto comunale di via Leopardi, con il quintetto valmadrerese, quindi, chiamato a disputare un buon match, cercando di soddisfare il proprio pubblico.

Il campionato di serie B di basket femminile proponeva gli incontri della decima giornata di andata. A tre giornate dalla conclusione del girone di andata, Valmadrera, quindi, è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Sabato sera la squadra di coach Zucchi ha affrontato un ottima avversaria. Il suo nome Pro Patria con le bustocche inanellano la sesta vittoria stagionale, conquistando la terza vittoria fra le mura esterne. Partita conclusa 51-65.

Le parole del coach: “Indubbiamente abbiamo pagato molto la partenza bruciante di Pro Patria che dopo pochi minuti si trovava già sul 14-2. Un primo quarto da 11-28 che praticamente già chiudeva l’incontro. Le nostre basse percentuali al tiro e una difesa “leggera” hanno permesso alle avversarie di essere sempre in controllo. Peccato perché in settimana abbiamo lavorato bene e unita alla vittoria in U19E. Pensavo in una prestazione più convincente. Di positivo c’è la crescita di alcune ragazze, soprattutto sotto l’aspetto motivazionale. Dobbiamo invece -conclude Stefano Zucchi- accelerare in fatto di tecnica individuale e comprensione del gioco sia offensivo che difensivo. Bisogna lavorare ancora molto ma aggiungo che le ragazze devono convincersi di chi sono e cosa possono dare in questo campionato”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 51 PRO PATRIA BUSTO 65

Parziali: 11-28, 16-8, 11-19, 13-10 Dogana Vecchia Starlight: Aondio 4, Orsanigo 8, Spreafico, Levi, Vergani 9, Benedini 7, Galli 6, Lisoni ne, Totti M. ne, Merli 5, Russo 9, Natoli 2.