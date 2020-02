Basket Serie D. Civatese Ok, Vercurago Ko

La Civatese spazza via Cavenago

Vercurago sconfitta sul campo di Sondrio

CIVATE – Amplissima vittoria casalinga per l’Edilcasa Civatese, che vince di oltre trenta punti contro il BK Cavenago Brianza.

Col buon inizio di Fabio Panzeri la Civatese parte subito bene (21-13), ma il primo break lo costruisce con la difesa, lasciando agli ospiti la miseria di quattro punti nel secondo quarto (31-17).

Nella ripresa otto punti consecutivi del diciottenne Alessandro Negri – 4/7 per lui da oltre l’arco in serata! – fanno volare via i grigiorossi, che allungano progressivamente sino al 67-34 finale.

Serata di gloria per il giovanissimo Negri, miglior marcatore della partita con diciassette punti.

EDILCASA CIVATESE – BK CAVENAGO BRIANZA 67-34

PARZIALI: 21-13; 31-17; 49-33

LECCO: Negri 17, Panzeri 14, Castagna 7, Corti 6, Consonni 6, Castelletti 4, Bosso 4, Brusadelli 3, Castelnuovo 2, Maver 2, Butti 2.

SONDRIO – Trasferta amara per la Medinmove Vercurago sul campo della Sportiva Sondrio. La società del presidente Gatti è stata sconfitta col punteggio di 67-55.

Per tutto il primo tempo la partita è in equilibrio. Sondrio vince il primo quarto (16-11), Vercurago il secondo e le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 31-30.

Nella ripresa sono i valtellinesi a prendere meglio le misure e la bomba sulla sirena del terzo quarto li lancia oltre la doppia cifra di vantaggio (52-40).

Vercurago tenta il rientro, ma le misere percentuali nel tiro da tre punti (2/18) non danno speranza ai giovani coguari, che perdono col punteggio di 67-55.

“Purtroppo nel momento clou siamo mancati – dichiara coach Gianluca Motta – condannati da percentuali di tiro non sufficienti per vincere in trasferta.”

SPORTIVA SONDRIO – MEDINMOVE VERCURAGO 67-55

PARZIALI: 16-11, 31-30, 52-40

VERCURAGO: Pozzi 15, Monte 7, Figini 6, Fontana 4, Ghirlandi 4, Garota 2, Lomasto 3, Cazzaniga 10, Colosimo 4, Combi, De Gregorio, Marchesi. All. Motta