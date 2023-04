Basket Serie D. Domenica di festa per Civatese e Pescate

I grigiorossi rimontano Lissone

Pescate espugna il campo del Masters Carate

LISSONE (MB) – Vittoria in rimonta per l’Edilcasa Civatese sulla Pallacanestro Lissone, in una partita dai due volti.

Il primo quarto i giovani ragazzi lissonesi sono scatenati e vedono il canestro ampio come una piscina (29-22). Nella seconda frazione la difesa grigiorossa cancella letteralmente l’attacco dei padroni di casa, lasciandolo senza punti a referto (29-36).

La ripresa ha poco da dire. I lecchesi fanno valere l’esperienza contro i giovani avversari e allungano progressivamente fino al 49-67 finale.

20 punti a referto per Daniele Castagna. Doppia cifra anche per Andrea Corti (14) e Daniele Galli (10).

“Dopo un primo quarto spento, siamo stati in grado di reagire bene – dichiara coach Fausto De Lazzari – ora testa all’ultima di campionato prima dei playoff”

PALL. LISSONE – EDILCASA CIVATESE 49-67

PARZIALI:29-22; 29-36; 39-55

CIVATE: Castagna 20;Corti 14;Galli 10;Lomasto 8;Butta 4;Negri4;Maver 3;Bosso 2;Brusadelli 2;Capovilla Laci Frigerio

CARATE BRIANZA – Vittoria esterna per l’Autovittani Pescate, in grado di espugnare il non facile campo di Carate Brianza, agganciando i rivali in classifica.

I lecchesi iniziano contratti, puniti più volte dal tiro da fuori dei brianzoli (24-14). Già dalla fine del secondo quarto i ragazzi di coach Davide Figini sembrano prendere ritmo, preludio di un ottimo terzo parziale.

L’Autovittani prende il controllo del match grazie alla difesa – solo nove punti concessi nel terzo quarto – e non lo molla più, vincendo col punteggio di 64-72.

Super partita di Riccardo Motta – 24 punti con 4/7 da tre- e Marcello Butti (17).

“CI siamo andati a prendere due punti di cui avevamo bisogno, ottenendo anche la differenza canestri a nostro favore – coach Figini – dobbiamo rimanere concentrati fino alla fine della stagione”.

MASTERS CARATE – AUTOVITTANI PESCATE 64-72

PARZIALI: 24-14, 35-27, 44-51

PESCATE: Motta 24, Butti 17, Albenga 15, Cazzaniga 7, Nasatti 5, Crevenna 4, Bianchi, Chirico, Colombo, Garota, Invernizzi, Porcaro n.e. All. Figini.