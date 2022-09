Basket Serie D. Tanta Civatese, pochissima Pescate

I ragazzi di coach De Lazzari vincono 68-38

Pescate senza playmaker, “scavigliato” Riccardo Motta

LECCO – Era solo una semplice partita amichevole, ma il risultato ha fatto comunque rumore: l’Edilcasa Civatese ha battuto l’Autovittani Pescate con un travolgente punteggio di 68-38.

Entrambe le formazioni erano reduci da amichevoli con la Tecnoadda Mandello, e si erano disimpegnate molto bene. Pescate però è sembrata la lontana parente di quella squadra che aveva ben figurato contro la Pezzini Morbegno.

La formazione di coach Davide Figini si presenta al via senza il playmaker titolare Marcello Butti e l’altro play Porcaro. La sfortuna si accanisce sui pescatesi con l’infortunio del play/guardia Riccardo Motta dopo un solo minuto di gioco, un problema alla caviglia.

La Civatese approfitta della squadra avversaria “senza guida” per giocare un buon primo tempo e scavare progressivamente un divario che toccherà i trenta punti di scarto alla sirena final (68-38)

“Ai ragazzi ho detto di concentrare l’attenzione sui concetti difensivi visti fin qui in allenamento, i primi due quarti bene poi è subentrata la fatica e qualche problema – dichiara coach Fausto De Lazzari – in attacco c’è molto lavoro da fare ma sono fiducioso, i ragazzi sono sempre presenti e soprattutto hanno voglia di fare. Venerdì prossimo il campo e gli avversari ci diranno dove dobbiamo lavorare per migliorarci”.

Mastica amaro coach Figini, per il brusco e inatteso stop. “Abbiamo giocato senza playmaker ma non voglio cercare alibi, non siamo pronti per il campionato. Comunque meglio che questa sbandata sia accaduta oggi, piuttosto che settimana prossima”