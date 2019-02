Vittoria contro le sfidanti dirette per l’accesso ai play off

Coach Colombo soddisfatto: “Ci siamo giocati tutto nell’ultimo quarto”

VALMADRERA – Si ritorna a vincere in casa Valmadrera con una grande rimonta. Una vittoria importante quella conquistata dall’Adinox Starlight Valmadrera contro la squadra orobica del Casigasa Parre, concorrente diretta per l’accesso ai play off. Soddisfatto coach Alberto Colombo per una partita conclusa 66-62. “E’ stata una bella vittoria grazie alla quale abbiamo agganciato Parre in classifica”. E’ lo stesso coach a ricostruire il match: “La partita è iniziata bene per noi. Grazie ai tiri di Oddo sotto canestro e a qualche tiro dalla distanza di Fusi e Orsanigo ci siamo portati subito sul 22 a 15. Poi nel secondo quarto loro hanno abbassato il quintetto, giocando molto sul pressing. Noi ci siamo persi in giocate poco lucide e anche in conclusioni imprecise”. All’intervallo il tabellone recita 29 – 37: un punteggio disarmante.

Grande rimonta: “La squadra ha avuto una bella reazione”

“Ci siamo guardati in faccia e ho detto alle ragazze che questa partita dovevamo vincerla. La squadra ha avuto una reazione incredibile. Piano piano siamo riusciti a ridurre il gap giocandoci il tutto nell’ultimo quarto. Oddo ha messo alcuni canestri difficili portandoci a 62 su 60”. Seguono due tiri liberi di Oddo e si arriva a 64-60. “Loro forzano il tiro, anche perché Valmadrera pressa molto bene ed il tiro della distanza da parte della loro guardia è corto. Sul rimbalzo nostro siamo riusciti a segnare il 66-60. La partita si è poi conclusa 66 a 62”.

ADINOX STARLIGHT 66 GASIGASA PARRE 62 Parziali: 22-15, 29-37, 45-48