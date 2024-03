Presentata la Selezione Interzonale Optimist organizzata dal Circolo Velico Tivano

Evento in programma a Parè dal 22 al 24 marzo

VALMADRERA – Presentata la prossima Selezione Interzonale Optimist organizzata dal Circolo Velico Tivano e in programma a Parè di Valmadrera dal 22 al 24 marzo 2024.

Si tratta di una delle quattro Selezioni Interzonali italiane della classe Optimist che si svolgeranno in contemporanea in tutta Italia negli stessi giorni per individuare i migliori giovani velisti italiani – dai 10 ai 14 anni – che si contenderanno la maglia azzurra per i prossimi campionati europei e mondiali. Le altre tre regate si svolgeranno a Trieste, Talamone e Palermo. Saranno ammessi alle Selezioni Finali i migliori 140 timonieri di tutta Italia.

Al vincitore finale della regata andrà inoltre il Trofeo Banca Mediolanum Lecco, mentre alla squadra che avrà totalizzato il miglior punteggio, secondo un sistema di calcolo che parifica il numero di atleti di ogni team, verrà assegnato il Premio Galletto Vallespluga.

La Selezione Interzonale Optimist per i giovani velisti è una prova molto difficile da affrontare, anche per il fatto che l’Italia è la nazione con più iscritti alla classe Optimist (circa 1.500) ed è per questo che il livello medio dei giovani atleti è tra i più alti al mondo. Ne è un esempio il recente vincitore di tre titoli mondiali consecutivi in questa classe – per primo nella storia – dal 2017 al 2019, Marco Gradoni, già oggi all’età di soli 20 anni uno dei timonieri di Luna Rossa, che parteciperà alla prossima Coppa America in programma in autunno a Barcellona.

Per il Circolo Velico Tivano vedere assegnata da parte della Federazione Italiana Vela l’organizzazione di questa manifestazione rappresenta un motivo di orgoglio e la conferma dell’apprezzamento e della crescita che il Circolo ha avuto nel corso degli anni.

“Per il Circolo Velico Tivano tutto ciò rappresenta un traguardo non indifferente che arriva dopo anni di lavoro e di impegno da parte di tutto lo staff, dal direttivo ai volontari, per promuovere lo sport della vela. – ha dichiarato Giuseppe De Luca, Presidente del Circolo Velico Tivano durante la presentazione di giovedì scorso nella Sala Arancio del Comune di Valmadrera alla presenza del sindaco Antonio Rusconi e dell’assessore allo Sport Marcello Butti – Il bacino di Lecco è un luogo fantastico per la pratica di questo sport e il ringraziamento va anche alle Amministrazioni comunali di Valmadrera che negli anni hanno creduto in noi, se oggi il Circolo Velico Tivano è una realtà importante in seno alla Federazione Italiana Vela, al pari delle altre associazioni storiche del territorio. Un ringraziamento va anche alla LNI di Mandello del Lario, con la quale abbiamo sempre avuto una proficua collaborazione, per il supporto che ci fornito per ottenere l’assegnazione e per l’organizzazione di questa regata”.

Il campo di regata occuperà l’intera area del lago compresa tra Valmadrera, Lecco fino al Moregallo. Sono previste 9 prove nell’arco dei tre giorni di regate, che vedranno la partecipazione di circa 50 squadre con oltre 180 atleti (le iscrizioni sono già oggi 182) provenienti da tutta l’area Nord Ovest d’Italia corrispondente alla I, XIV e XV Zona FIV: Trentino, Lombardia (compreso tutto il Lago di Garda), Piemonte e Liguria.

Sia in acqua che a terra sarà presente un corposo staff di severissimi giudici che vigilerà sul rispetto delle regole (Regolamento di regata) da parte dei ragazzi e sulle misure delle attrezzature (Regolamento di stazza). Considerato l’alto livello della manifestazione e al fine di simulare l’evento in acqua nella sua interezza, durante il weekend del 16-17 Marzo si sperimenterà il campo boe con una regata di livello zonale in collaborazione con la Lega navale di Mandello nelle acque della baia di Parè.

Sarà una grande festa e lo spettacolo, anche per chi non conosce lo sport della vela, sarà sicuramente entusiasmante. Determinante per la riuscita della manifestazione è la collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Valmadrera e il supporto di tutti gli sponsor così come la collaborazione con la Lega Navale di Mandello.

“Una manifestazione di questo tipo – aggiunge De Luca – ha un carattere sportivo ma anche di promozione turistica del territorio lecchese. Ciò è molto importante perché queste iniziative non fanno che offrire un supporto a tutte le attività collaterali alla regata, in primis l’ospitalità alberghiera”.

Importanza ribadita anche dal Sindaco di Valmadrera: “Questa iniziativa sportiva ribadisce il ruolo del Circolo Velico Tivano non solo sotto il profilo sportivo ma, tramite l’attività sportiva e soprattutto per i più giovani, anche di valorizzazione dell’intera area di Parè, un’area su cui noi stiamo cercando di investire e in cui vediamo delle risposte importanti. La scorsa settimana abbiamo presentato il tracciato, almeno per la parte approvata dalla soprintendenza, della pista ciclopedonale tra Malgrate e Valmadrera. Inoltre stiamo realizzando il sentiero storico della Rocca, che permetterà di godere del panorama proprio sopra il Circolo Velico Tivano. Sono realtà, quelle associative sportive, che permettono di far conoscere il territorio di Valmadrera anche a persone non vicinissime, quindi a loro va il mio ringraziamento. Ma soprattutto sono orgoglioso di ospitare manifestazioni di livello nazionale che coinvolgono i più giovani”.