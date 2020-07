Starlight Valmadrera: conferma in prima squadra per Laura Scola

Laura Scola confermata per la prossima stagione della Starlight

Dal minibasket alla Serie C, la giovane cestista giocherà ancora per la sua Valmadrera

VALMADRERA – Il roster per il prossimo campionato si sta delineando in casa Starlight, ecco la conferma della giovane cestista valmadrerese Laura Scola, classe 2001 ha iniziato a giocare a basket all’età di 6 anni con il minibasket a Valmadrera e da allora ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino alla serie C nel passato campionato.

Il coach ha voluto premiarla per la sua costanza e volontà di mettersi in gioco, il ruolo di play-guardia e la velocità la portano spesso a giocare in attacco.

“La conferma in una squadra non è mai scontata – spiega la giocatrice. quindi direi che non me l’aspettavo. L’obbiettivo della prossima stagione è sempre quello di migliorare e cercare di mettere in campo ciò che si impara in allenamento. La Società sta allestendo una squadra competitiva spero sia unita come gli anni passati e di riuscire a disputare un campionato di buon livello”.