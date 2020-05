Confermati il coach Alberto Colombo e il vice Alessandro Ciceri

La squadra punta alla serie B

VALMADRERA – Starlight getta le basi fondamentali per la gestione tecnica del team-senior che si appresta ad affrontare il campionato della nuova stagione 2020/2021 confermando alla guida della prima squadra la coppia dei coach Alberto Colombo e Alessandro Ciceri.

Il tandem degli allenatori continuerà per il quarto anno consecutivo il progetto di crescita della Stelline di Valmadrera.

Così il presidente Pino Scelfo ha commentato la scelta della società: “Dopo i risultati positivi del triennio precedente è un piacere e soddisfazione confermare Alberto Colombo coach della prima squadra e continuare nel progetto delle Under16, iniziato la stagione scorsa, per un percorso di crescita del promettente gruppo di giovani atlete. Il coach lecchese viene riconfermato anche come responsabile tecnico del settore giovanile della società. Sempre per la prima squadra abbiamo con vero piacere riconfermato Alessandro Ciceri come vice-allenatore”.

Nonostante le incertezze del momento la Starlight Valmadrera guarda quindi al futuro in forma positiva e proattiva. A livello di prima squadra, infatti, l’obiettivo è partecipare alla serie B. Già da un mese è stata fatta domanda in federazione di partecipare a questa importante categoria e si lavora a tutta forza in quella direzione.

Queste le prime parole del coach Colombo: “Sono contento e orgoglioso di continuare con il gruppo della scorsa stagione, l’iscrizione alla serie B e la logica continuazione della stagione scorsa in cui avevamo saldo il primo posto in classifica con 19 vittorie su 20 partite”.

Il coach ha poi aggiunto: “La società e il direttore sportivo stanno lavorando intensamente sulla costruzione della squadra per poter avere un gruppo all’altezza. Un pacchetto nutrito di giocatrici della squadra dell’ultima stagione è già stato confermato e contemporaneamente la società sta valutando alcune nuove atlete importanti per esperienza e valore che hanno giocato in serie B da inserire. Le intenzioni sono buone speriamo bene”.

Questo, invece, il commento del vice-coach Alessandro Ciceri: “Aspettando fiduciosi la decisione della federazione per la data di inizio campionati, sono entusiasta di continuare la mia collaborazione con coach Alberto e la Starlight Valmadrera insieme a tutte le ragazze nuove e vecchie che condivideranno questa fantastica prossima annata in serie B, che è il giusto riconoscimento del lavoro fatto negli anni precedenti”.

Proprio oggi (ieri per chi legge, ndr) la Fip Lombardia in una riunione generale Bergamo/Lecco/Sondrio, dove hanno partecipato per Starlight il Presidente e il Direttore Sportivo, ha sottolineato l’importanza nel basket del movimento femminile e della bellezza di vedere tante giovani atlete divertirsi e fare sano sport, garantendo la piena disponibilità di tutti gli organismi federali per aiutare la crescita del Pink Basket.

Anche la comunità dei tifosi della Starlight Valmadrera, attraverso messaggi di vicinanza alla società, non vede l’ora di guardare all’opera il nuovo gruppo, sperando di gioire per nuove vittorie e godersi lo spettacolo di questo bello sport.