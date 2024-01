Tennistavolo. Giornata positiva per Valmadrera, vincono tutte le squadre in casa

La squadra Verde vince lo scontro diretto contro il Saronno

Piccolo rammarico per la prima sconfitta in campionato di Garlati

VALMADRERA – Altra giornata positiva per il TT Valmadrera. Vincono tutte le squadre che hanno giocato in casa e in particolare modo, la squadra Verde vince lo scontro diretto contro il Saronno, girando a proprio favore la somma degli incontri delle due partite. In questo modo diventa ora padrone del proprio destino, vincendo tutte le partite finirebbe sicuramente prima in classifica. Piccolo rammarico per la prima sconfitta in campionato di Garlati.

Nell’altro incontro di D1 la squadra Gialla mantiene aperto il discorso promozione in attesa dello scontro diretto con l’altra capolista che avverrà alla penultima di campionato. In serie D3 la squadra Rossa, continuando la rotazione dei propri giocatori, batte l’Abbadia Lariana 5-2 e continua la lotta con il CSI Morbegno che in casa ha battuto la squadra Bluceleste per 7-0. Qualche fatica di troppo per la squadra Bianca che batte il TT Villa Romanò a domicilio con un tirato 4-3.