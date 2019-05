L’atleta della Valetudo Serim vince il Trofeo Dario e Willy

Al femminile Camilla Magliano stabilisce un nuovo record

VALMADRERA – Jean Baptiste Simukeka e Camilla Magliano firmano la 15^ edizione del Trofeo Dario e Willy: la skyrace targata dal Gruppo Osa Valmadrera, quest’anno prova del Campionato Italiano Individuale, è andata in scena questa mattina, 1° maggio, in un clima di festa e sport come sempre coinvolgente.

Quasi in 500 al via

498 gli atleti allo start, 23 i chilometri di percorso da affrontare, 2000 metri di dislivello positivo tra le montagne valmadreresi con arrivo nella spettacolare cornice di Parè, tra lago e monti.

Ancora Simukeka

Puntuale alle 9, dal Centro Sportivo, la partenza dei runner: dopo 2h 23′ 58” di gara il primo a tagliare il traguardo è stato JeanBaptiste Simukeka (Valetudo Serim), già vincitore di skyrace ‘simbolo’ del lecchese quali ResegUp, ZacUp e Monte Barro Running.

Dietro di lui il compagno di team Dennis Bosire Kiyaka con un tempo di 2h 24′ 24” .

Terzo gradino del podio invece per Lorenzo Beltrami (Falchi Lecco) 2h 27′ 47”. Falchi Lecco anche il quarto e il quinto classificato, Danilo Brambilla (2h 29′ 59”) e Paolo Bonanomi (2h 31′ 30”).

Nuovo record al femminile

Sul primo gradino del podio rosa c’è Camilla Magliano (Salomon), prima donna a tagliare il traguardo stabilendo un nuovo record di 2h 49’12” e ‘soffiando’ così lo scettro a Denisa Dragomir, record woman 2018.

Dietro di lei Paola Gelpi (Laspo Nsc Bellagio Sky Team) con un tempo di 2h 58′ 38” seguita da Daniela Rota Terzi (La Sportiva) 2h 59′ 28”.

La corsa giovanile

Anche i giovanissimi sono stati protagonisti di questa bella giornata di sport: in occasione del 15° Trofeo Dario e Willy infatti il Gruppo Osa Valmadrera ha organizzato anche una Gara Promozionale di corsa riservata agli Under 18 (dai 9 ai 17 anni) su un percorso di 5 km con partenza e arrivo a Parè. Tre le categorie, Ragazzi, Cadetti e Allievi. Questi i podi:

RAGAZZI

1 Leonardo Milesi

2 Mattia Sutti

3 Marco Fazzini

CADETTI

1 Lorenzo Milesi

2 Gabriele Brambilla

3 Tomas Spedicato

ALLIEVI

1 Antonio Corti (primo assoluto)

RAGAZZE

1 Elisa Raimondi

2 Aurora Piffari

CADETTE

3 Giorgia Piffari

2 Corti Olga

1 Anna Acquistapace

Seguiranno foto e classifiche complete