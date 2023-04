Valma Street Block: il 15 aprile torna l’arrampicata urbana a Valmadrera

36 blocchi da superare, i migliori climber accederanno alle finali

Quest’anno l’evento organizzato da Cai e Osa Valmadrera si svolgerà nella frazione Caserta di Valmadrera

VALMADRERA – Il “Valma Street Block 2023” torna sabato 15 aprile. La manifestazione di street boulder festeggia la sua settima edizione e si svolgerà tra le vie della frazione Caserta di Valmadrera. Grazie alla collaborazione avvenuta in questi anni tra i comuni di Valmadrera e Civate, quest’anno gli organizzatori del Cai Valmadrera e dell’Osa Valmadrera hanno deciso di riproporre l’evento nel comune di Valmadrera per continuare la bella manifestazione di arrampicata urbana.

La gara si compone di 36 blocchi (brevi ma intensi passaggi di arrampicata), un giudice valuterà l’effettivo superamento. I migliori atleti avranno accesso alla finale che si terrà alle ore 19: “Cogliamo l’occasione per ringraziare gli sponsor e i collaboratori che, oggi come non mai, rendono realizzabile questa manifestazione – hanno detto gli organizzatori -. Segnaliamo, in particolare, tra i collaboratori i ragazzi del progetto ‘Safety Car – una guida della comunità educante’. Finalità del progetto consiste nel prevenire e contrastare forme di incidentalità stradale causate dall’assunzione di sostanze stupefacenti e alcool”.

Il programma della giornata

11.30 – Parco di via Casnedi Valmadrera: iscrizione e ritiro pacco gara

13.30 – Inizio gara in ogni postazione di Valma Street Block

18.15 – Parco di via Casnedi Valmadrera: chiusura blocchi e comunicazione finalisti

A seguire: finali e premiazioni

21.00 – Parco di via Casnedi (area feste): concerto del gruppo “Bistecche al sangue”, realizzato grazie alla collaborazione con l’Avis di Valmadrera

Iscrizioni

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento pacchi gara (fissato a 350) e gestite in funzione dell’ordine d’iscrizione. Le preiscrizioni sono già al completo (tetto fissato a 200 posti) e verranno tenute valide fino alle 13.30 del giorno della gara, dopodiché saranno cancellate per lasciare spazio ad eventuali altri partecipanti che si presenteranno il giorno stesso alla manifestazione. L’organizzazione provvederà alla compilazione telematica dei moduli degli atleti prescritti. Il pagamento verrà regolarizzato il giorno stesso della manifestazione direttamente allo stand dell’organizzazione. La quota d’iscrizione è fissata in 20 euro per i maggiorenni e 15 euro per i minorenni, comprensiva di pacco gara con maglietta, buono pasto da consumare presso il parco di via Casnedi (mangiare+bere), mappa dei blocchi, tessera testimone e dei gadget. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni occorsi ai partecipanti. Tutti i partecipanti sono coperti da polizza RC. Per eventuali danni da infortunio i soci Cai sono automaticamente coperti in quanto attività sociale, mentre i non soci potranno stipulare una copertura assicurativa apposita per la giornata pagando un premio di 7,50 euro in aggiunta alla quota di iscrizione.

Svolgimento gara

Ad ogni blocco completato verrà apposto un bollino sulla tessera testimone personale del concorrente da parte dei giudici di gara, che dovrà essere riconsegnata allo stand dell’organizzazione al Parco di via Casnedi entro e non oltre le ore 18.15. In base al numero di timbri e all’ora di consegna saranno stilate le classifiche suddividendo i partecipanti tra maschi e femmine. I primi classificati delle due categorie accederanno alle finali che si svolgeranno alle ore 18.45, dove saranno decretati i due vincitori assoluti di categoria. I passaggi gara più esposti saranno protetti con crash-pad e materassi a cura degli organizzatori, per i rimanenti si consiglia di portare il crash-pad personale. In più quest’anno gli atleti avranno la possibilità di noleggiarli allo stand dell’azienda Brazz. I partecipanti minorenni saranno ammessi alla gara solo se accompagnati da un genitore. In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a sabato 22 aprile. Info sulla pagina Facebook.

Il 13 aprile serata con Artesfera

Giovedì 13 aprile Valma Street Block, in collaborazione con Artesfera, presenta la serata “L’ultima vetta”. Appuntamento alle 21 al cineteatro Artesfera. Biglietto 5 euro, ridotto a 3 euro per soci Cai o Osa.