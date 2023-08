Valmadrera, presentato il tradizionale Mese dello Sport

Svelato il ricco calendario della kermesse organizzata dal comune

Il sindaco ha sottolineato l’importanza delle associazioni sportive per i giovani della città

VALMADRERA – Presentata giovedì mattina, nella sala arancione del comune di Valmadrera, la tradizionale manifestazione del Mese dello Sport alla presenza del sindaco Antonio Rusconi, dell’assessore allo Sport Marcello Butti e del Presidente della Consulta dello Sport Gianluigi Rusconi.

Il sindaco Rusconi, nel proprio saluto ha sottolineato l’importanza delle società sportive per il territorio e per la cittadinanza di Valmadrera perché offrono un’ampia gamma di “scelte sportive” che spaziano su numerose tipologie di sport proposti. Il sindaco Rusconi ha inoltre rimarcato il lavoro negli ultimi tempi fatto dall’Amministrazione Comunale di Valmadrera per mettere a disposizione della propria cittadinanza, soprattutto molto importanti per l’inserimento sociale degli adolescenti e giovani, nuove aree attrezzate dove praticare sport come quelle al Centro Sportivo Rio Torto o quella nel parco pubblico di Via Casnedi che vanno ad affiancarsi alle strutte già esistenti quali le 3 palestre comunali e i campi da tennis e di calcio presso il Centro Sportivo.

L’assessore Butti e il presidente della Consulta Rusconi hanno poi illustrato singolarmente le varie iniziative presenti nel calendario del Mese dello Sport e ricordato che ormai da numerosi anni il Mese è diventato di fatto una “kermesse” di due mesi essendo numerose le iniziative che spaziano da inizio settembre a fine ottobre. Hanno poi preso la parola alcuni rappresentati delle società Valmadreresi presenti che hanno illustrato le proprie iniziative nei dettagli.

Sono quindi intervenuti, tra gli altri, Renzo Straniero, della società Spartacus Triathlon Lecco, che ha illustrato la 8^ edizione del Triathlon Città di Valmadrera, Giuseppe Canali che ha illustrato i vari tornei e iniziative di calcio, basket e pallavolo organizzate dalla Polisportiva Centro Giovanile, Andrea Colombo del Circolo Velico Tivano, Sara Lida e Marco Bonfanti del Tennis Club ’88 che a loro volta hanno illustrato le iniziative organizzate dalle proprie società sportive.

Qui il CALENDARIO DELLE INIZIATIVE che potrà essere ”integrato” in corso d’opera qualora ci fosse l’opportunità di proporre eventuali altre iniziative.