Atletica. Campionati Provinciali: 16 titoli Assoluti e 4 Allievi per i lecchesi

Sugli scudi: Atletica Colombo Costruzioni Lecco, Polisportiva Pagnona, Merate Atletica Promoline e Gs Virtus Calco

OLGIATE OLONA – Grande appuntamento nel fine settimana a Olgiate Olona (Varese), dove sulla pista e nelle pedane di Villa Gonzaga, sotto la regia della Polisportiva Olonia, si sono svolti i Campionati Provinciali Assoluti e Allievi per i comitati di Como/Lecco e Varese.

Su tutti spicca il primato stagionale di Giacomo Proserpio (CS Carabinieri), il martellista comasco raggiunge i 71.00 metri consolidati da un 70.59 e un 70.45. Nelle corse Matteo Colombo (Pro Sesto Atl. Cernusco) fissa il suo miglior tempo personale nei 400 metri in 47”80, seguito da Mattia Cella (49”04) secondo e Giovanni Rolfi terzo in 49”16.

Ottime prestazioni per gli atleti lecchesi presenti con le rispettive casacche, capaci di conquistare 16 titoli Assoluti e 4 nelle categorie Allievi. 13 titoli Assoluti portano i colori dell’Atletica Colombo Costruzioni Lecco, un titolo rispettivamente per la Polisportiva Pagnona, la Merate Atletica Promoline e il Gs Virtus Calco. Negli Allievi 4 titoli provinciali per la Atletica Colombo Costruzioni Lecco e uno per il Gs Virtus Calco.

Tutti i podi per il titolo provinciale Assoluti.

Femminile:

100m: 1^ Giorgia Maglia 12”59 (Atl Andromeda), 2^ Matilde Gervasoni 12”59 (Pol Lib. Cernuschese), 3^ Carolina Majer 12”78 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

200m: 1^ Kristina Priadko 25”30 (Ag Comense), 2^ Claudia Ferrarini 25”38 (Ag Comense), 2^ Laura Mossinelli 26”02 (Atl Andromeda).

400m: 1^ Claudia Ferrarini 57”42 (Ag Comense), 2^ Giulia Marini Tomaselli 27”61 (Gs Bernatese), 3^ Federica Lega 58”34 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m: 1^ Lara Oltolini 2’24”02 (Atl Andromeda), 2^ Serena Mancuso 2’24”70 (Atl Andromeda), 3^ Laura Nardo 2’28”34 (Pol Pagnona).

1500m: 1^ Laura Nardo 4’54”14 (Pol Pagnona), 2^ Lara Oltolini 4’55”84 (Atl Andromeda), 3^ Veronica Corradini 5’07”19 (Gs Bernatese).

3000sp: 1^ Camilla Valsecchi 11’52”54 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

5000m Marcia: 1^ Viviana Valsecchi 25’53”94 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400hs: 1^ Camilla Comi 1’09”13 (Atl Colombo Costruzioni), 2^ Martina Sartori 1’16”74 (Atl Mariano Comense).

Salto in alto: 1^ Elisa Storni 1,30m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo: 1^ Martina Ravasio 5,22m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Sylvie Valendino 5,03m (Atl Andromeda), 3^ Elisa Dozio 4,67m (Gs Virtus Calco).

Salto Triplo: 1^ Martina Ravasio 10,32m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del disco: 1^ Andrea Chiara Pozzi 33,73m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Alice Valsecchi 23,45m (Team Alto Lambro), 3^ Serena Mattia 19,28m (Us San Maurizio).

Lancio del martello: 1^ Serena Mattia 18,96m (Us San Maurizio).

Lancio del giavellotto: 1^ Elisa Dozio 35,01m (Gs Virtus Calco), 2^ Alice Valsecchi 25,46m (Team Alto Lambro).

Maschile:

100m: 1° Davide Rossi 11”00 (Gs Bernatese), 2° Giacomo Besana 11”15 (Ag Comense), 3° Alessio Sangiorgi 11”22 (Ag Comense).

200m: 1° Davide Rossi 22”14 (Gs Bernatese), 2° Giacomo Besana 22”28 (Ag Comense), 3° Alessio Sangiorgi 22”54 (Ag Comense).

400m: 1° Riccardo Sidoti 49”33 (Gs Bernatese), 2° Michele Stacchini 50”32 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Davide Pozzoni 51”90 (Pol Lib Cernuschese).

800m: 1° Federico Meda 1’55”98 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Tommaso Manuel Vanni 2’02”40 (Atl Mariano Comense), 3° Pietro Grecchi 2’02”84 (Gs Bernatese).

1500m: 1° Andrea Casati 3’58”68 (Merate Atl Promoline), 2° Lorenzo Forni 4’00”17 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Marco Melesi 4’08”30 (Cs Cortenova).

5000m: 1° Jacopo Chicco 15’39”88 (Gs Bernatese), 2° Gabriele Sutti 16’34”37 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

110hs: 1° Simone Manzoni 16”44 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400hs: 1° Davide Colombo 54”45 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Stefano Giobbi 55”52 (Ag Comense), 3° Filippo Bessi 56”13 (Atl Triangolo Lariano).

Salto in alto: 1° Matteo Dozio 1,85m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Giacomo Maggioni 1,60m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo: 1° Alessandro Francesco Giudice 5,98m (Atl Andromeda), 2° Gianni Berti 3,30m (Team Alto Lambro).

Salto triplo: 1° Giacomo Maggioni 12,64m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Matteo Dozio 12,60m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3°Samuele Arienti 12,06m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Getto del peso: 1° Alessandro Valsecchi 10,29m (Team Alto Lambro).

Lancio del disco: 1° Andrea Vercesi 25,33m (Team Otc).

Lancio del martello: 1° Alessandro Valsecchi 34,85m (Team Alto Lambro).

Lancio del giavellotto: 1° Giacomo Arienti 41,26m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Matteo Muscionico 27,70m (Us Albatese), 3° Andrea Variale 19,63m (Ag Comense).

Tutti i campioni provinciali Allieve/i:

100m: Giorgia Maglia 12”59 (Atl Andromeda).

100m: Alessio Sangiorgi 11”22 (Ag Comense).

200m: Laura Mossinelli 26”02 (Atl Andromeda).

200m: Alessio Sangiorgi 22”54 (Ag Comense).

400m: Giorgia Maglia 1’01”43 (Atl Andromeda).

400m: Tommaso Manuel Vanni 52”24 (Atl Mariano Comense)

800m: Lisa Pagani 2’30”17 (Lieto Colle).

800m: Tommaso Manuel Vanni 2’02”40 (Atl Mariano Comense).

1500m: Letizia Zelante 5’08”77 (Pol Intercomunale).

1500m: Lorenzo Forni 4’00”17 (Atl Lecco Colombo Costruzioni)

Salto triplo: Martina Ravasio 10,32m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto triplo: Samuele Arienti 12,06m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto lungo: Martina Ravasio 5,22m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del giavellotto: Elisa Dozio 35,01m (Gs Virtus Calco).