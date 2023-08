Ballabio, annullata la Bongio Trip di domenica causa maltempo

Il Cai Ballabio: “Annulliamo un evento a noi molto caro”

BALLABIO – Il Cai di Ballabio ha annullato la 30^ edizione della Bongio Trip, gara di corsa in montagna non competitiva, in programma per domenica 27 agosto.

“Causa maltempo annulliamo un evento a noi molto caro – fa sapere Marco Anemoli presidente del Cai Ballabio a nome di tutto il Consiglio – Fino all’ultimo abbiamo sperato nel cambio delle previsioni metereologiche, purtroppo dobbiamo annullare”.

Una gara storica la Bongio Trip con partenza in paese e arrivo alla baita di Bongio, lungo un percorso di poco meno di 5 chilometri e un dislivello positivo di 5 km 250 metri. Un evento sportivo ma anche un’occasione comunitaria e conviviale capace di richiamare moltissimi appassionati e simpatizzanti della corsa in montagna.

Tutto rimandato al prossimo anno, con il Cai Ballabio che non dimentica di ringraziare tutti coloro che si sono comunque adoperati nell’organizzazione dell’evento.

“Cogliamo l’occasione per esprimere un caloroso e sentito ringraziamento a tutti i nostri volontari, che hanno lavorato intensamente alla preparazione dell’evento – dichiara Anemoli – Un grazie ai membri dell’Asd Grignetta per la loro attenta e preziosa preparazione tecnica della gara, oltre all’amicizia e complicità instaurata; a tutti gli sponsor, per aver sostenuto questo evento; al componenti del Coro Vous de la Valgranda che ci avrebbero allietati durante la festa ed ai volontari del Soccorso Alpino che avrebbero contribuito garantendo la sicurezza di tutti i partecipanti! Infine e non da ultimo, un sentito grazie ad atleti ed amici che avrebbero partecipato all’evento. Arrivederci a tutti alla prossima 30° Bongio Trip”.

BONGIO TRIP EDIZIONE 2022