Campionati italiani di skiroll, Aksel Artusi trionfa tra gli Juniores

Sabato le gare di Coppa Italia, domenica si è corso per il titolo

Il valsassinese, ottavo assoluto, si veste di tricolore nella Juniores

AMATRICE – Dopo un anno di attesa era grande la voglia di ripartire e lo skiroll lo ha fatto ad Amatrice. Sabato le gare di Coppa Italia, gare sprint con gli atleti ad effettuare le qualifiche e successivamente con i migliori 16 ad affrontarsi a coppie per proseguire nei turni successivi sino all’ultima volata a due per il successo finale.

Aksel Artusi sfiora le semifinali

Si ferma ai piedi delle semifinali il cammino del valsassinese dello Sportingclub Livigno Aksel Artusi che alla fine sarà 5° classificato, un ottimo risultato ottenuto al cospetto di atleti Seniores, lui che è ancora della categoria Juniores.

Seconda giornata, si gareggia per il titolo italiano

Ci si sposta a Rierti dove sono in programma le gare valide per il campionato italiano. Partenza in mass start e skiroll lenti ai piedi, le gare nel contesto del Rieti sport festival valevoli anche come seconda tappa della Coppa Italia. Aksel Artusi è l’unico lecchese al via, il giovane fondista di Primaluna allenato da papà Luca, da qualche stagione indossa la casacca dello Sporting Club Livigno nelle gare di sci nordico e anche nella stagione estiva. A Rieti gareggia assieme agli atleti della categoria Seniores conquistando un ottimo 8° posto finale.

La gara che si è disputata su di un anello di 1125m da percorrere per 15 volte per un totale di 17km ha visto la vittoria in 38’30”6 di Emanuele Becchis dello Sc Alpi Marittime che si impone in volata su Matteo Tanel del Robinson Ski Team che arriva in 38’30”7 e su Tommaso Dell’Acqua a completare il podio Assoluto con i colori sociali del Sottozero Nordik Team arriva in 38’33”4. All’8° posto Assoluto, come detto, arriva il valsassinese in 38’41”2 ma quel che più conta è la sua vittoria nella categoria Juniores che gli vale il titolo italiano. Un bell’inizio di stagione che sicuramente darà ad Aksel altre soddisfazioni nelle prossime gare con gli skiroll ai piedi in vista della stagione invernale.