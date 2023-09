Campionato regionale giovanile di corsa in montagna: Pasturo e Premana protagonisti

Due titoli per l’As Premana (che stravince la classifica per società) e uno per il Team Pasturo

Sabato pomeriggio si è corso il Trofeo Nasego per Cadetti e Allievi a Casto

CASTO (BS) – Si è corso sabato pomeriggio a Casto (BS) il Campionato regionale di corsa in montagna giovanile, il titolo era riservato alle categorie Cadetti e Allievi. Prime le gare individuali per gli Esordienti e Ragazzi (27 lecchesi al via) e poi le 17 staffette (1 Cadette, 8 Cadetti, 2 Allieve, 5 Allievi) in gara per il titolo regionale.

Molto bene i nostri Cadetti che vincono il titolo con Ivan Pomoni e Francesco Gianola in 17’20” per Premana, al 2° posto Ferderico Orlandi e Leonardo Milesi in 17’56” per il Team Pasturo. Nelle Allieve vincono la gara Emma Zanetti con Lucia Ferrari in 19’47” (Valchiese), titolo regionale per Premana con Maria Fazzini e Arianna Rizzi in 22’42”. Altro titolo per i lecchesi: negli Allievi vincono Nicola Dedivittis e Lorenzo Milesi in 29’39” per il Team Pasturo, al 2° posto Moris Gianola e Lorenzo Gianola in 30’14” per Premana. Per le società stravince Premana (348 punti) davanti al Team Pasturo 2° (156 punti, 3° posto per la Valchiese (132 punti).

Gli altri risultati dei lecchesi

Cadetti: 4° Michele Bellati/Matteo Tenderini 18’56” (Premana), 7° Tomas Gianola/Marco Fazzini 22’42” (Premana), 8° Omar Bertoldini/Rudi Gianola 22’51” (Premana).

Allievi: 4° Oscar Luigi Pomoni/Michael Gianola 31’40” (Premana), 5° Pietro Gianola/Filippo Tenderini 33’08” (Premana).