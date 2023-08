Corsa. Il 10 agosto la Premana-Deleguaggio, il 27 la Bongio Trip a Ballabio

Due nuovi appuntamenti con la corsa in montagna in Valsassina

Domani, 10 agosto, in occasione del Past si corre la Premana Deleguaggio, a Ballabio il 27 agosto torna la Bongio Trip

VALSASSINA – Due nuovi appuntamenti, ad agosto, con la corsa in montagna in Valsassina. Si comincia domani, giovedì 10 agosto, quando in occasione del tradizionale past si correrà la Premana – Deleguaggio. La gara non competitiva a cronometro di 4,7km e 690 metri di dislivello positivo è dedicata alla memoria di Gloria Lizzoli.

Le iscrizioni si chiuderanno oggi, 9 agosto, alle ore 14 (anche per i ragazzi/e). Domani ritrovo in piazza della chiesa alle ore 7.30. Alle 8.45 partenza in linea delle categorie giovanili. A seguire partenza a cronometro con intervalli di 30″ per tutti gli altri. Alle 13 il tradizionale “Past” di Deleguaggio organizzato dalla compagnia dell’alpeggio.

QUI LA LOCANDINA CON TUTTE LE INFORMAZIONI

Bongio Trip il 27 agosto a Ballabio

Domenica 27 agosto, a Ballabio, torna la Bongio Trip gara di corsa in montagna non competitiva aperta a tutti organizzata dalla locale sottosezione del Cai in collaborazione con Grignetta Asd e giunta alla 30^ edizione. Iscrizioni dalle ore 8 alle 9.45 del giorno della gara presso la sede del Cai Ballabio in via Leonardo Da Vinci, 4. Il percorso è il solito di 3,8 km e 390 metri di dislivello positivo dal paese fino alla baita di Bongio dove si svolgeranno le premiazioni e la tradizionale festa con ristoro e tanta allegria. Proprio in questi giorni, intanto, prosegue la pulizia dei sentieri in vista della gara.

LA LOCANDINA CON LE INFORMAZIONI