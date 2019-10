Corsa su strada. Il Cs Cortenova concede il bis alla finale nazionale Csi

Campionati nazionali Csi di corsa su strada, è ancora Cs Cortenova

Il sodalizio valsassinese bissa il successo del 2018, al terzo posto l’Us Derviese

PALMANOVA – Per il secondo anno consecutivo la finale nazionale del campionato italiano griffato Csi per la corsa su strada, arride ai valsassinesi del Centro Sportivo Culturale di Cortenova.

62 sono state le società entrate in classifica, con i Valsassinesi che vincono il titolo grazie ai 536 punti conquistati contro i 474 dell’Us 5 Stelle Seregnano e un ottima Us Derviese che sale sul podio con 405 punti. Presenti anche le altre lecchesi che si piazzano al 10° posto con la Virtus Calco, al 17° con la Pol Bernate, al 22° la Stella Alpina, al 25° la Pol Bellano, al 35° il Team Pasturo, al 39° il Gs Rogeno e al 58° l’As Premana.

Quattro titoli nazionali per i nostri

Partendo dai più piccoli, primo titolo conquistato dal Cs Cortenova con Alessia Acquistapace tra le Ragazze, tra gli Allievi è Giovanni Di Dio della Virtus Calco a vincere il titolo emulato nelle Juniores da Alessia Ippolito del Team Pasturo, ultimo titolo lecchese va a Claudio Tagliabue dell’Us Derviese tra gli Amatori B.

Due argenti e cinque bronzi a completare il bottino dei nostri

Al 2° posto concludono Alessia Bergamini del Cortenova tra le Seniores e Anna Angrisani della Pol Bellano tra le Veterane B, al 3° posto troviamo Andrea Benedetti del Cortenova tra gli Esordienti, Mattia Adamoli della Derviese tra i Cadetti, Vittoria Busi del Cortenova tra le Seniores, Mario Buzzella della Derviese tra gli Amatori A e il compagno di squadra Walter Patriarca tra gli Amatori B.

Tutti i risultati dei lecchesi presenti

Esordienti: 4^ Gaia Rigamonti (Calco), 7^ Denise Mascheri (Cortenova), 9^ Caterina Ciacci (Stella Alpina), 15^ Greta Piras (Cortenova), 16^ Carolina Fazzini (Premana), 20^ Arianna Buzzoni (Cortenova), 24^ Caterina Piatti (Derviese), 27^ Lucia Buzzella (Derviese), 29^ Emma Pozzi (Derviese), 34^ Martina Brustolon (Stella Alpina), 35^ Chiara Guerci (Bellano), 39^ Cloe Cariboni (Bellano), 41^ Sara Ticozzelli (Cortenova).

Esordienti: 3° Andrea Benedetti (Cortenova), 14° Alessandro Vitali (Cortenova), 17° Felice Adamoli (Derviese), 22° Simone Pezzolla (Cortenova), 33° Davide Locatelli (Stella Alpina), 38° luigi Brustolon (Stella Alpina).

Ragazze: 1^ Alessia Acquistapace (Cortenova), 4^ Teresa Buzzella (Derviese), 7^ Aurora Combi (Cortenova), 18^ Cristina Mascheri (Cortenova), 26^ Valentina Patriarca (Derviese), 29^ Giada Bartesaghi (Stella Alpina), 34^ Clelia Brognoli (Calco), 35° Kidist Mandelli (Calco), 36° Ilaria Rossi (Calco), 37^ Alice Mottadelli (Calco), 39^ Matilde Bellini (Calco), 44^ Elisa Dozio (Calco), 49^ Viola Lavano (Bernate), 50^ Serena Carioti (Bernate).

Ragazzi: 7° Carlo Tagliabue (Derviese), 9° Matteo Maggioni (Calco), 10° Stefano Tagliaferri (Calco), 16° Michele Combi (Stella Alpina), 27° Matteo Piatti (Derviese), 28° Simone Consonni (Derviese), 33° Leonardo Brambilla (Calco), 34° Vittorio Crippa (Calco), 35° Giacomo Brustolon (Stella Alpina), 39° Mattia Melon (Calco), 40° Filippo Colombo (Calco), 45° Andrea Vitali (Cortenova), 47° Diego Tribello (Calco), 50° Riccardo Parma (Calco), 52° Riccardo Sortini (Bernate), 53° Tommaso panzeri (Calco).

Cadette: 7^ Marta La Diga (Calco), 14^ Benedetta Buzzella (Derviese), 24^ Ginevra Brognoli (Calco), 25^ Marta Guierci (Bellano), 26^ Ilaria Baruffaldi (Cortenova), 27^ Sara Cantini (Derviese), 30^ Gaia Comi (Calco), 31^ Noemi Belloni (Bernate), 32^ Beatrice Magni (Bernate), 34^ Francesca Gennaro Selvaggio (Bernate), 35^ Arianna Riva (Bernate), 37^ Noemi Reboldi Ciappina (Bernate).

Cadetti: 3° Mattia Adamoli (Derviese), 4° Daniele Oltolini (Derviese), 6°Tommaso Bonetta (Calco), 10° Giulio Mascheri (Cortenova), 25° Davide Magni (Calco), 31° Davide Prandi (Cortenova), 32° Simone Monzardo (Bernate), 33° Charbel Jean Allaly (Calco).

Allieve: 6^ Ilaria Menatti (Derviese), 7^ Maya Galperti (Derviese), 9^ Clara Spano (Cortenova), 14^ Elisa Paroli (Cortenova), 19^ Anna Sofia Tagliaferri (Cortenova).

Allievi: 1° Giovanni Di Dio (Calco), 4° Lorenzo Pepe (Cortenova), 16° mattia Ponti (Derviese), 21° Matteo Paroli (Cortenova).

Juniores: 1^ Alessia Ippolito (Pasturo), 10^ Simona Angella (Bernate).

Juniores: 9° Walter Palladino (Pasturo), 12° Lorenzo Baruffaldi (Cortenova), 14° Nicholas Mandelli (Derviese), 15° Marco Gennaro Selvaggio (Bernate).

Seniores: 2^ Alessia Bergamini (Cortenova), 3^ Vittoria Busi (Cortenova), 5^ Camilla Sacchi (Cortenova), 6^ Chiara Maria Martinelli (Bernate), 7^ Chiara Selvaggio Gennaro (Bernate).

Seniores: 8° Simone Bizzi (Calco), 9° Stefano Baruffaldi (Cortenova), 11° Gianni Codega (Cortenova), 13° Issa Pape Sow (Cortenova), 20° Giovanni Sestito (Cortenova).

Amatori A: 6^ Silvia Invernizzi (Cortenova), 7^ Nicoletta Invernizzi (Cortenova), 9^ Sabrina Invernizzi (Cortenova), 11^ Elisabetta Arrigoni (Cortenova), 14^ Nadia Acquistapace (Cortenova), 16^ Sara Prataviera (Calco), 17^ Silvia Buora (Bernate), 18^ Miryam Olivieri (Cortenova).

Amatori A: 3° Mario Buzzella (Derviese), 4° Paolo Turati (Rogeno), 8^ Alessandro Pelizzaro (Pasturo), 9° Paolo Ernesto Ratti (Rogeno), 17° Alex Fazzini (Premana), 20° Matteo Bartesaghi (Stella Alpina), 22° Maurizio Perego (Bernate),

Amatori B: 17^ Milena Benedetti (Cortenova), 22^ Silvia Nogara (Cortenova).

Amatori B: 1° Claudio Tagliabue (Derviese), 3° Walter Patriarca (Derviese), 7° Giovanni Acquistapace (Cortenova), 14° Davide Gottifredi (Bellano), 19° Massimiliano Spano (Cortenova), 20° Umberto Lai (Cortenova), 21° Carlo Bonini (Bernate), 24° Giovanni Combi (Cortenova), 25° Alessandro Vitali (Bellano), 29° Cristian Adamoli (Derviese), 30° Attilio Castagna (Stella Alpina), 31° Gianantonio Zicca (Cortenova), 33° Alessio Guerci (Bellano), 36° Michele Benedetti (Cortenova), 37° Walter Andreotti (Calco), 38° Fabio Baruffaldi (Cortenova), 43° Paolo Melesi (Cortenova), 46° Simone Brustolon (Stella Alpina), 47° Luca Agostino Scarsi (Cortenova), 48° Saverio Gennaro Selvaggio (Bernate), 49° Luca Monzardo (Bernate).

Veterani A: 14° Lino Marelli (Rogeno).

Veterane B: 2^ Anna Angrisani (Bellano), 5^ Maria Gianola (Cortenova).