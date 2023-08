La Rampegada: vincono Paredi e Fazzini (corsa) e Vittori e Beri (Mtb)

Domenica a Pagnona la 47^ edizione “La Rampegada” – 9° Trofeo Andrea Zaccagni

Oltre 100 atleti nella corsa a piedi, nella mountain bike in 19 al via

PAGNONA – Domenica mattina a Pagnona si è corsa “La Rampegada”, 47^ edizione della gara di corsa in montagna e 9^ edizione per il “Trofeo Andrea Zaccagni” e 27^ edizione della gara in bici. La partenza alle ore 8.40, primi a partire sono stati gli atleti in mountain bike, 5 minuti dopo sono partiti i corridori. Dal comune di Pagnona, dopo 2km circa su strada asfaltata, gli atleti hanno affrontato i 19 tornanti sulla carrozzabile per il Legnone e l’ultimo tratto della mulattiera che porta all’Alpe Campo. Dopo la gara la Santa Messa, le premiazioni e il gruppo degli Alpini di Pagnona ha preparato il pranzo.

Tutti i classificati hanno ricevuto il pacco gara, una confezione di Formaggi Ciresa. Restano ancora intatti i record di Davide Trincavelli nella mtb (45’34” nel 2012) e Eros Radaelli nella corsa (47’18” nel 2017). Nella mtb vince Lorenzo Vittori (As Premana) in 48’55, al 2° posto Andrea Artusi (Pavan Free Bike) in 49’55” e al 3° posto Matteo Fusi (Rampi Club Brianza) in 50’06”. Unica atleta donna nella mountain bike Paola Beri (Nordik Ski Valsassina) in 1h04’12” (7^ Assoluta).

Nella corsa a vincere è stato Simone Paredi (Atl Pidaggia 1528) in 49’22”, al 2° posto Giuseppe Molteni (Gs Rogeno) in 50’25” e al 3° posto Paolo Colleoni (Gs Orobie) in 52’07”, al femminile vince Simona Fazzini (As Premana) in 1h07’17”, al 2° posto Maria Gianola (Csc Cortenova) in 1h08”17 e al 3° posto Giovanna Cavalli (Team Pasturo) in 1h11’27”.

Gli altri atleti fino al 10° posto nella Bici e 15° nella corsa

Bici maschile: 4° Davide Baruffaldi 52’41” (Vam Race), 5° Luca Luigi Della Matera 57’08” Gruppo Bi), 6° Guido Pensa 1h02’21” (Gruppo Bi Morbegno), 7° Mauro Bertola 1h04’38 (Gs Csi Morbegno), 8° Dario Gusmeroli 1h05’26” (Gruppo Bi), 9° Fausto Adamoli 1h06’27” (Pol Pagnona), 10° Roberto Regazzoni 1h09”5 (Bmt Valsassina).

Corsa femminile: 4^ Laura Zugnoni 1h13”08 (Libero), 5^ Isabella Gandin 1h13’20” (Pol Pagnona), 6^ Daniela Busnelli1h13’21” (Gs Rogeno), 7^ Raffaella Colzani 1h17’30” (Asd Marciacaratese), 8^ Alessia Bettiga 1h17’56” (As Premana), 9^ Anna Panzeri 1h18’17” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Anna Busi 1h18’29” (Pol Pagnona), 11^ Paola Mazzucchelli 1h19’06” (Gs Alpini Sovere), 12^ Donatella Rota 1h19’32” (Pol Pagnona), 13^ Eleonora Gandin 1h20’28” (Pol pagnona), 14^ Barbara Conti 1h22’29” (Pol Pagnona), 15^ Anna Fazzini 1h25’00” (Pol Pagnona).

Corsa maschile: 4° Giovanni Malugani 53”00 (Csc Cortenova), 5° Francesco Della Torre 53’14” (Ardenno Sportiva), 6° Matteo Gianola 53’49” (As Premana), 7° Nicola Dedivittis 54’14” (Team Pasturo), 8° Thomas Marras 55’09” (Azzurra Garbagnate), 9° Giorgio Marinoni 55’26” (Osg Guanzate), 10° Valerio Tagliaferri 56’02” (Pol Pagnona), 11° Federico Orlandi 56’55” (Team Pasturo), 12° Jacopo Casalino 57’14” (Liete Colle), 13° Fabio Buttera 57’18” (Pol Pagnona), 14° Attilio Ezio Artusi 58’01” (Csc Cortenova), 15° Giampaolo Valsecchi 58’38” (Ethos).