Oltre 120 concorrenti a Pasturo per “Estaffette”

Estaffette, gare Csi al centro sportivo “Ezio Artusi”.

Team Pasturo in regia giovanissimi e adulti in gara, individuali e staffette a Introbio sabato pomeriggio.

PASTURO- Doveva essere un momento di festa e così è stato, sabato pomeriggio il Team Pasturo, ha organizzato le gare Csi denominate “Estaffette” a cui hanno partecipato oltre 120 concorrenti.

Ad organizzare è stato il Team Pasturo e da quando si è avuta la possibilità di ricominciare ad allenarsi, il gruppo ha visto l’adesione di un nutrito numero di “criceti” come vengono chiamati simpaticamente dagli educatori del team, anche se la loro categoria non è contemplata nell’attività Csi ma comunque per la Fidal sono gli Esordienti 6, a Introbio hanno gareggiato anche loro muovendo i primi passi agonistici dopo aver solo giocato, un giro dell’anello asfaltato del Centro Sportivo dedicato al compianto Ezio Artusi, poco meno di 170m da percorrere più veloce possibile.

Gli atleti sono stati suddivisi in griglie e prendendo spunto dalle gare sprint dello sci nordico, hanno disputato batterie, semifinali e finali coinvolgendo in un tifo caloroso genitori e compagni di allenamento che assistevano all’interno dell’anello asfaltato.

Anche i Cuccioli hanno disputato batterie e finali.

Si sale di categoria e questa volta sono i Cuccioli (Csi) a disputare con la stessa formula la loro prova, eliminatorie per arrivare all’atto conclusivo dove i migliori quattro si sono sfidati per la classifica finale.

Dagli Esordienti in su, una staffetta a tre elementi.

A partire dalla categoria Esordienti, gli atleti hanno gareggiato a staffetta, un giro a testa sull’anello sterrato che segue il perimetro del centro sportivo, 333m a testa per un totale di 1km e divertimento assicurato, quasi maggiore per gli adulti che a loro volta hanno disputato la staffetta dopo Esordienti, Ragazzi e Cadetti e hanno affrontato la prova oltre che con spirito agonistico, anche con molta gogliardia.

A concludere le gare individuali sulla distanza dei 1000m.

Tre giri completi per un totale di 1000m sull’anello sterrato che pur non essendo pianeggiante, permette comunque agli atleti di esprimere tempi di valore, spettacolari le due gare della categoria Cadette/i, al femminile è lotta in casa Cs Cortenova con Aurora Combi, Ilaria Artusi e Alessia Acquistapace a fare gara d’attacco e a definire la classifica finale solo l’allungo nell’ultima salita con le tre atlete finite nell’ordine staccate di pochissimo una dall’altra.

Al maschile è il terzetto del Team Pasturo composto da Lorenzo Forni, Simone Invernizzi e Lorenzo Milesi a staccarsi nettamente da tutti gli altri con i primi due a contendersi la vittoria finale fino al rettilineo conclusivo.

Dopo le gare, cena offerta dal Team e premiazioni per tutti.

Doveva essere una festa per segnare il rientro alle gare per i più piccoli e così è stata, dopo le gare si aspettavano le premiazioni ma non solo, nell’attesa che si completassero le gare e relative classifiche, era in funzione un servizio mensa curato dai volontari, pasta asciutta, pizza e dolce offerto dagli organizzatori del Team Pasturo e a concludere le premiazioni finali con medaglia per tutti i partecipanti.

Presente anche se non in veste ufficiale, il sindaco Adriano Airoldi che da sportivo qual è, ha apprezzato molto la manifestazione augurandosi che possa ripetersi anche in futuro. Un ringraziamento particolare al gruppo Alpini per la collaborazione nell’allestimento del campo gara e per l’aiuto per la riuscita della manifestazione.

Purtroppo questa è stata anche l’ultima gara con l’attuale commissione atletica.

Dopo questa riuscita e partecipata manifestazione, ancora in periodo di restrizioni per Covid, la commissione atletica ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni passando il testimone a chi voglia prendersi l’onore e l’onere dell’incarico, dopo più di 30 anni passati alla guida dell’attività atletica, Angelo Beretta ha deciso di passare la mano e con lui anche Luigi Brambilla e Rosy Colombo prendono la stessa decisione, molto rammarico tra le società in quanto in questi lunghi anni hanno potuto apprezzare il loro lavoro svolto e, anche i numeri raggiunti dal comitato di Lecco con una partecipazione elevata alle gare, soprattutto nella corsa campestre dove si arrivava a contare oltre 500/600 atleti confermano la bontà dell’attuale commissione. Purtroppo una scelta dolorosa che lascia l’amaro in bocca e molti interrogativi per il futuro.

Classifiche della manifestazione.

Esordienti 6: Chiara Mancin 37”1 (Team Pasturo), Matilde Orlandi 37”4 (Team Pasturo), Aurora Pasquini 37″9 (Team Pasturo), Gemma PIgazzi 38”2 (Team Pasturo), Giulia Spreafico 38”5 (Team Pasturo), Barbara Redaelli 39”0 (Cs Cortenova), Beatrice Brugora 39”7 (Team Pasturo), Ludovica Ticozzi 40”4 (Team Pasturo), Ava Pilia 42”5 (Team Pasturo), Giorgia Agostoni 43”5 (Team Pasturo), Amelia Buzzoni 46”8 (Team Pasturo), Amelie Rossini (Team Pasturo).

Esordienti 6: Nicolò Mandelli 33”1 (Team Pasturo), Samuele Spada 34”2 (Team Pasturo), Simone Bergamini 34”5 (Team Pasturo), Thomas Pomi 36”7 (Cs Cortenova), Michele Magni 37”3 (Cs Cortenova), Simoen Gianoli 38”8 (Alto lario), Leonardo Orlandi 40”0 (Team Pasturo), Diego Rocca 40”3 (Team Pasturo), Pietro Combi 43”1 (Cs Cortenova), Karim Bencharki 43”2 (Team Pasturo), Luca Frigerio 46”2 (Team Pasturo), Kilian Magni 52”5 (Team Pasturo).

Cuccioli: Gaia Bergamini 34”8 (Team Pasturo), Maria Chiara Combi 35”2 (Cs Cortenova), Victoria Pertusini 35”3 (Alto Lario), Elena Malugani 36”7 (Cs Cortenova), Aida Pilia 37”5 (Team Pasturo), Maria Giulia Colombini 37”7 (Team Pasturo), Matilde Volonterio 40”1 (Team Pasturo), Sofia Ghezzi 47”5 (Team Pasturo).

Cuccioli: Luca Comparone 32”7 (Team Pasturo), Giulio Redaelli 33”6 (Team Pasturo), Matteo Invernizzi 36”3 (Cs Cortenova), Nicola Ferrari 36”9 (Cs Cortenova).

Esordienti 3×1 giro: Filippo Mandelli, Pietro Morosini, Diego De Lorenzi 3’19”2 (Team Pasturo), Alessandro Rocca, Mattia Colombo, Matteo Orlandi 3’20”4 (Team Pasturo), Serena Mascheri, Chiara Magni, Serena Mascheri 3’22”2 (Mista), Adelaide Baggiarini, Chiara Proietto, Ginevra Ticozzi 3’47”3 (Team Pasturo).

Esordienti 3×1 giro: Federico Orlandi, Leonardo Milesi, Andrea Cederle 2’42”8 (Team Pasturo), Yahay Khalis, Alessandro Contessa, Nicola Soggetti 2’51”0 (Alto Lario), Diego Gianoli, Luica Gobetti, Leonardo Balbiani 3’01”8 (Alto Lario), Filippo Invernizzi, Giovanni Mazzoleni, Pietro Valsecchi 3’02″9 (Team Pasturo), Andrea Colombo, Federico Forni, Beatrice Spada 3’03”2 (Team Pasturo).

Cadette 3×1 giro: Ilaria Artusi, Alessia Acquistapace, Aurora Combi 2’45”5 (Cs Cortenova.

Cadetti 3×1 giro: Simone Invernizzi, Lorenzo Forni, Lorenzo Milesi 2’34”5 (Team Pasturo), Leonardo Sartini, Marco Mascheri, Anthony De Pianto 2’43”2 (Mista).

Assoluti f: Maria Gianola, Silvia Invernizzi, Nicoletta Invernizzi 3’05”4 (Cs Cortenova), Anna Bucino, Marta Viganò, Chiara Gennaro 3’08″9 (Pol Bernate), Simona Angella, Elena Corno, Francesca Gennaro 3’20”8 (Pol Bernate) Nadia Acquistapace, Silvia Ferrario, Elena Rusconi 3’23”8 (Cs Cortenova).

Assoluti m 3×1 giro: Lorenzo Caccia, Matteo Gestra, Mattia Spinzi 2’23”2 (Alto Lario), Attilio Artusi, Giovanni Acquistapace, Carlo Benedetti 2’33”7 (Cs Cortenova), Marco Gennaro, Damiano Buccino, Gianluca Iodice 2’43”6 (Pol Bernate), Damiano Corvi, Alessandro Pelizzaro, Salvatore Zangari 2’43”8 (Alto Lario), Gianni Codega, Massimiliano Spano, Luca Scarsi 2’45”4 (Cs Cortenova), Luigi Brambilla, Saverio Gennaro, Giuseppe Mauri 3’20”3 (Pol Bernate).

1000m-Cadette: Aurora Combi 3’23”8 (Cs Cortenova), Ilaria Artusi 3’24”5 (Cs Cortenova), Alessia Acquistapace 3’26”5 (Cs Cortenova), Camilla Bianchi 5’20”2 (Alto Lario), Delia Polito 5’22”0 (Pol Bernate), Greta Calienni 5’31”5 (Pol Bernate), Viola lavano 5’54”5 (Pol Bernate).

1000m.Cadetti: Lorenzo Forni 3’02”0 (Team Pasturo), Simone Invernizzi 3’02”6 (Team Pasturo), Lorenzo Milesi 3’07”2 (Team Pasturo), Anthony De Pianto 3’12”0 (Alto Lario), Marco Mascheri 3’27”0 (Cs Cortenova), Leonardo Sartini 4’20”4 (Pol Bernate).

1000m-Assoluta f: Francesca Gennaro Selvaggio 4’13”2 (Pol Bernate), Chiara Gennaro Selvaggio 4’17”0 (Pol Bernate), Simona Angella 4’24”1 (Pol Bernate), Elena Maria Angela Corno 5’06”3 (Pol Bernate).

1000m.Assoluta m: Mattia Spinzi 3’01”0 (Alto Lario), Matteo Gestra 3’05”8 (Alto Lario), Gianni Codega 3’11”7 (Cs Cortenova), Walter Andreotti 3’38”8 (Virtus Calco), Alessandro Pelizzaro 3’41”8 (Alto Lario), Carlo Bonini 3’46”8 (Pol Bernate), Marco Gennaro Selvaggio 3’52”0 (Pol Bernate), Damiano Corvi 3’52”4 (Alto Lario), Saverio Gennaro Selvaggio 4’13”5 (Pol Bernate), Giuseppe Mauri 4’37”8 (Pol Bernate), Massimiliano Spano 4’41”5 (Cs Cortenova).

