Pasturo. Cresce l’attesa per Grigne Skymarathon, evento sportivo mondiale

374 corridori del cielo pronti a sfidarsi sui versanti delle Grigne

Sabato la gara, unica tappa italiana di Skyrunning World Series, con partenza e arrivo da Pasturo

PASTURO – Ancora qualche giorno e gli scenari delle Grigne si riempiranno di “corridori del cielo” (e che corridori!) partecipanti alla seconda edizione di Grigne Skymarathon. Grandi campioni annunciati, atleti provenienti da 28 differenti nazioni e pettorali sold out: le premesse per rendere il Memorial Davide Invernizzi, programmata per questo sabato 16 settembre, una manifestazione sportiva memorabile ci sono tutte.

Saranno in 374 concorrenti (334 uomini e 40 donne) a partire da Pasturo, in Valsassina, in primissima mattinata, ore 7.30 a inerpicarsi sui versanti della Grigna Meridionale (2184 metri) e Settentrionale (2410 metri). Quarantadue km e 3600 metri di dislivello positivo da percorrere tutto d’un fiato per guadagnare punti preziosi nel circuito Skyrunning World Series, guadagnandosi un pass per il mitico Trofeo Kima e il prestigio di portare a termine una delle gare che hanno fatto la storia di questa disciplina. A orchestrare l’evento Team Pasturo in collaborazione con Falchi Lecco e GSA Cometa.

Già circolano i nomi dei super favoriti, gli ultimi vincitori della Grande Corsa sul Sentiero Roma; ovvero l’americana Hillary Gerardi e il britannico Finlay Wild. Se al femminile la forte atleta del Team Scarpa/Black Diamond dovrà vedersela con la francese Iris Pessey (Scott), la ceca Marcela Vasinova (Dynafit) e un gruppetto di tenaci avversarie tra cui spiccano anche Elisa Pallini e Daniela Rota, la gara maschile appare davvero incerta.

Oltre a Wild, a caccia di un posto nell’albo d’oro ci sono lo spagnolo Manuel Merillas (Scarpa) e gli italiani William Boffelli (Crazy/Craft), Cristian Minoggio (Altitude). Menzione d’obbligo per i ‘local’ Daniel Antonioli (Scarpa/Karpos), Luca Del Pero (Scarpa), Andrea Rota (Salomon) e Mattia Gianola.

Venerdì tutti gli atleti top saranno presentati alle ore 19.30 e il giorno successivo, sabato, inizierà meteo permettendo la gara. Primo uomo atteso per mezzogiorno poi, nel tardo pomeriggio, alle ore 17.30, premiazioni e a seguire gran festa finale.

L’evento, supportato da Regione Lombardia e da diversi enti locali, avrà come sponsor tecnico Scott Sport Italia supportato da DF Sport Specialist.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.grigneskymarathon.com.