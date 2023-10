Pasturo. La Staffetta Riva-Girani è un successo: quasi 200 atleti al via

Domenica scorsa la 12^ staffetta bike&run df Sport Specialist “Memorial Ermanno Riva e Piero Girani”

68 atleti al via in singolo e 66 staffette: ecco tutti i vincitori

PASTURO – Domenica scorsa si è svolta la 12^ edizione della gara Staffetta df Sport Specialist Bike+Running, da Pasturo fino al bivacco “Ermanno Riva e Pietro Girani” (località Comolli). Una stupenda giornata, quasi 200 atleti e tantissimo pubblico: da Pasturo fino all’Alpe Coa in mtb (9km tutti in salita), poi la seconda frazione di corsa fino ai Comolli a quota 1850 metri.

I risultati delle staffette

40 le staffette maschile: stravincono Mattia Gaffuri e Martino Arlati, la coppia conclude in 50’15”, quasi 3’ di distacco per la seconda squadra composta da Andrea Graziotto e Luca Lanfranconi 53’07” e al terzo posto Angelo Pepe e Giulio Mascheri in 55’29”.

Quattro le staffette femminili, vincono Maria Lucia Moraschinelli e Debora Benedetti in 1h12’24”, al secondo posto Regina Casey Thompson e Ilaria Brovelli in 1h15’28” e al terzo posto Chiara Magni con Federica Negri in 1h20’20”.

18 staffette miste, a vincere Matteo Fusi e Aurora Invernizzi in 1h00’04”, al secondo posto Antonio Vittori e Francesca Cattaneo in 1h01’48” e al terzo posto Gabriele Alippi e Patrizia Rusconi in 1h04’48”.

I risultati in singolo

Otto le atlete che hanno gareggiato individualmente, vince Alizee Paties in 1h08’10”, seconda Barbara Sangalli in 1h12’44” e al terzo posto Ilaria Balzarotti in 1h16’32”.

Al maschile, 66 atleti al via, Michele Bonacina regola tutti col tempo di 53’11”, al secondo posto Daniel Antonioni in 57’58” e al terzo posto Mattia Beretta in 59’20”.

Gli atleti classificati nella top ten

Singolo femminile: 4^ Simona Beretta 1h24’37”, 5^ Paola Bonacina 1h25’37”, 6^ Cristina Sonzogni 1h26’16”, 7^ letizia Ruggeri 1h37’20”, 8^ Daniela Selva 1h57’51.

Singolo maschile: 4° Marco Marchesi 1h00’06”, 5° Matteo Molinari 1h03’44”, 6° Paolo Riva 1h04’14”, 7° Matteo Folcio 1h04’47”, 8° Michele Bonacina 1h05’39”, 9° Oscar Pomoni 1h08’01”, 10° Luca Della Matera 1h10’23”.

Staffetta femminile: 4^ Sara Rosa con Lucia Rosa 1h25’24.

Staffetta maschile: 4^ Luca Fontana con Mattia Achler 52’52”, 5^ Andrea Folcio con Nicola Dedivittis 56’21”, 6^ Romeo Arrigoni con Giovanni Artusi 58’16”, 7^ Simone Colombo con Riccardo Riva 59’02”, 8^ Paolo Gianola con Paolo Gianola 1h00’17”, 9^ Davide Panzeri con Massimiliano Binda 1h00’29”, 10^ Marcello Gianola con Osea Gianola 1h00’50”.

Staffetta mista: 4^ Luca Benvenuti con Alessandra Arcuri 1h04’56”, 5^ Jacopo Gianola con Ilaria Artusi 1h05’45”, 6^ Stefano Ceroni con Irene Girola 1h05’58”, 7^ Alessandro Lo Faro con Anna Lietti 1h08’21”, 8^ Monica Maltesi con Riccardo Capiaghi 1h09’33”, 9^ Attilio Artusi con Maria Gianola 1h10’13”, 10^ Alfredo Ticozzi con Angelica Selva 1h11’56”.

Migliori tempi femminile mountain bike: 1^ Alizee Paties 39’03”, 2^ Monica Maltese 42’16”, 3^ Simona Beretta 43’35”, 4^ Ilaria Balzarotti 43’38”, 5^ Sara Rosa 44’15”, 6^ Barbara Sangalli 45’26”, 7^ Casey Regina Thompson 46’04”, 8^ Maria Lucia Moraschinelli 46’21”, 9^ Erminia Binaghi 47’01”, 10^ Chiara Magni 48’27”.

Migliori tempi maschile mountain bike: 1° Mattia Gaffuri 28’16”, 2° Michele Bonacina 31’00”, 3° Andrea Grazietto 31’44”, 4° Matteo Fusi 32’38”, 5° Mattia Beretta 32’48”, 6° Antonio Vittori 33’01”, 7° Davide Panzeri 33’11”, 8° Daniel Antonioni 33’26”, 9° Luca Fontana 33’39”, 10° Angelo Pepe 34’09”.

Migliori tempi maschile corsa: 1° Giulio Mascheri 21’21”, 2° Luca Lanfranconi 21’24”, 3° Gianola Paolo 21’26”, 4° Martino Arlati 21’59”, 5° Nicola Dedivittis 22’03”, 6° Michele Bonacina 22’12”, 7° Mattia Achler 22’13”, 8° Moris Gianola 22’19”, 9° Giovanni Artusi 22’21”, 10° Stefano De Lungo 23’43”.

Migliori tempi femminile corsa: 1^ Irene Girola 25’30”, 2^ Debora Benedetti 26’03”, 3^ Barbara Sangalli 27’18”, 4^ Aurora Invernizzi 27’27”, 5^ Patrizia Rusconi 28’00”, 6^ Ilaria Artusi 28’44”, 6^ Alessandra Arcuri 28’46”, 7^ Francesca Cattaneo 28’57”, 8^ Anna Lietti 29’04”, 9^ Alizee Paties 29’07”, 10^ Ilaria Brovelli 29’24”.