Sci. Coppa del Mondo. Bene Asja Zenere nel Gigante

L’atleta veneta di origine e valsassinese d’adozione ha chiuso al 19° posto

Giornata no per Melesi che non ottiene l’accesso alla seconda manche

JASNA – Slalom Gigante di Coppa del Mondo per le due valsassinesi Roberta Melesi e Asja Zenere, impegnate sabato sulle nevi di Jasna in Slovacchia.

Buona prestazione per Zenere che chiude col tempo di 2’24”75 conquistando il 19° posto. Nulla da fare invece per Melesi che non ottiene l’accesso alla seconda manche. A salire sul gradino più alto del podio la svedese Sara Hector col tempo di 2’17”80, seguita dalla statunitense Mikaela Shiffrin seconda a 1′ e 52 centesimi di ritardo e al terzo posto la neozelandese Alice Robinson con 2′ e 71 centesimi di ritardo.

