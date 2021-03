Tutti i risultati dei fondisti valsassinesi

Trofeo Togni Maria Assunta – Trofeo Fra.Mar. con i titoli in palio

SCHILPARIO – Col locale sci club in regia, sulla pista “Abeti”, due giorni di gare con la tecnica classica nel prologo e con le gare a inseguimento nella seconda giornata con classifica finale che ha decretato i nuovi campioni regionali per il 2021 nelle categorie Ragazzi e Allievi maschile e femminile.

Sabato il prologo in tecnica classica. Maria Invernizzi e Camilla Crippa a ridosso delle prime posizioni.

Due giri per un totale di 5km per la categoria Ragazze, e tra le migliori figura Maria Invernizzi del Nordik Ski, 16’02”4 il suo tempo che le vale la 6^ posizione a 1’29”3 dalla capofila Stella Giacomelli dello Sc Alta Valtellina, società che piazza ben tre atlete nelle prime cinque. Le nostre vedono al 17° posto Elena Bortot (Sc Primaluna) con 17’33”2 e al 26° posto Alessia Ruzza (Nordik Ski) in 18’46”8. Stessa distanza per la pari categoria maschile con Stefano Epis dell’Ubi Banca Goggi a sciare più veloce di tutti in 16’04”2, al 29° posto Marco Colombo (Sc Primaluna) in 20’15”4.

Non cambia la distanza nemmeno per le Allieve e Martina Bonacorsi per lo Sc Gromo precede tutte grazie al suo 18’02”0. Bene al 6° posto parziale Camilla Crippa (Sc Primaluna) con 19’15″9, seguono al 13° la compagna di club Sophia Artusi in 20’46”4, al 18° Maria Jasmin Gianola (Nordik Ski) in 21’31”2 e al 23° della stessa società Giulia Ticozzi con 24’50”6.

In gara anche i Giovani/Seniores ma senza titolo

Sono tre i giri anche al femminile e a sciare più veloce di tutte è, per il Cs Carabinieri, Valentina Maj che ferma il cronometro a 24’56”5. Al 5° posto Laura Colombo atleta valsassinese che veste i colori del Cs Esercito arriva in 26’15″9, seguita al 13° dall’altra valsassinese, ex compagna di club ed ora allo Sc Alta Valtellina, Elena Rossi che arriva in 28’05”2. Al 20° e al 23° posto la coppia del Nordik Ski composta da Aurora Invernizzi e Angelica Selva che concludono rispettivamente in 30’55”7 e in 33’38”0.

Un giro in più per la pari categoria maschile e sui 10km a sciare più veloce di tutti è per lo Sporting Club Livigno Nicolò Cusini con 29’43”2. Al 9° posto Aksel Artusi valsassinese che difende a sua volta i colori livignaschi che arriva in 31’59”3, seguito al 25° da Federico Bergamini (Sc Primaluna) con 33’39”4, al 33° da Martino Vassena (Nordik Ski) con 36’22”7, al 39° da Stefan Goretti (Sc Comunità Montana) in 38’13”9, al 40° da Luca Colombo (Sc Primaluna) in 38’18”2, al 43° da Simone Bergamini (Sc Primaluna) in 40’06”8 e al 48° da Angelo Pepe (Nordik Ski) con 43’12”8.

Seconda giornata di gare con in palio il titolo, si parte a inseguimento con tecnica libera

Cambia la tecnica che diventa libera, gli atleti partono con i distacchi della prima giornata e davanti a tutte la migliore della prima giornata deve difendersi da chi da dietro prova a ricucire, nelle Ragazze Stella Giacomelli non lascia scampo alle avversarie e alla fine con 26’46”9 totale vince il titolo, perde una posizione Maria Invernizzi e conclude 7^ con 30’06”8, conferma la 17^ posizione Elena Bortot con 32’15”2, un posto guadagnato da Alessia Ruzza che va al 25° con 35’07”5. Si conferma anche Stefano Epis tra i Ragazzi con 30’11”8 e al 22° posto, migliorando ben 7 posizioni, Marco Colombo con 33’48”6.

Cambia la testa tra le Allieve con Vanessa Comensoli della Pol le Prese che va a prendersi il titolo col tempo totale di 33’54”1, guadagna una posizione Camilla Crippa che va al 5° posto con 35’52”3, scivola indietro di tre Sophia Artusi che conclude in 39’28”0 al 16° posto, perde una posizione Maria Jasmin Gianola e chiude al 19° in 40’12”0, guadagna un posto Giulia Ticozzi e chiude al 22° con 46’06”4.

Laura Colombo, secondo tempo parziale di giornata

Gran bella prova nella seconda giornata per Laura Colombo che con 20’56”7 ottiene il 2° tempo parziale a soli 12” dalla compagna di club Martina Bellini, nella somma dei tempi Laura si conferma al 5° posto con 47’11″7, migliora di una posizione Elena Rossi e va al 12° con 50’57”9, un posto in meno anche per Aurora Invernizzi che chiude 19^ in 55’21”3, stabile Angelica Selva ancora 23^ in 69’44”7.

Aksel Artusi perde due posizioni e chiude 11° in 58’22”4, ancora 25° Federico Bergamini con 1h01’10”, stessa posizione anche per Martino Vassena che mantiene il 33° posto con 1h07’12”, sale di due Luca Colombo e conclude 38° in 1h07’12”, perde una Stefan Goretti e chiude 40° in 1h09’17”, una in meno per Simone Bergamini che conclude 42° in 1h12’33”, due posti in meno per Angelo Pepe che sale al 46° con 1h18’35”.

Seconda giornata con in gara anche le categorie dei giovanissimi

Un km per la prima gara in programma riservata alla Super baby (8 anni), partenza simultanea ovvero mass start e al maschile Mattia Combi (Sc Primaluna) chiude davanti a tutti sciando in 3’44”8. Si passa alla categoria Baby (Under 10) e la distanza diventa 1,5km con il 21° posto di Martina Bortot (Sc Primaluna) in 9’22”2, Riccardo Crippa (Sc Primaluna) è il migliore nella pari categoria maschile col 19° posto in 9’25”1 seguito al 20° da Francesco Bellati (Nordik Ski) con 9’28”3.

Podio per Aurora Invernizzi e Oscar Axel Gianola nei Cuccioli

Chiude al 2° posto Aurora Invernizzi (Nordik Ski) con 11’20”4, altro podio per il compagno di club Oscar Axel Gianola che è 3° con 10’21”1, al 14° posto Lorenzo Guido (Sc Primaluna) che impiega 11’52”3, 21° per Riccardo Bergamini (Sc Primaluna) con 12’25”5, al 29° posto Luca Bergamini (Sc Primaluna) con 13’48”1, al 31° Michele Bellati (Nordik Ski) con 15’17”9 e al 33° Matteo Rusconi (Nordik Ski) con 15’19”9.