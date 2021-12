Sci di fondo. Coppa Italia Gamma Seniores, Laura Colombo nella top ten

Sabato e domenica le gare a Dobbiaco

I risultati delle due valsassinesi in gara

DOBBIACO – Sabato le gare sui 10km, due giri sull’anello di 5km con 358m di dislivello, gare allestite dall’Asv Sport Ok Toblach sulla pista Nathalie, tecnica di gara quella classica, ovvero il passo alternato e partenza individuale. Due valsassiensi presenti, entrambe arruolate nei rispettivi corpi militari, Laura Colombo nel Cs Esercito, 7° posto ottenuto in 27’58”4, Anna Rossi conclude la prova al 14° posto col tempo di 28’36” per il Cs Carabinieri. A vincere la rappresentante del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, Lucia Scardoni che con 26’27”4, precede un terzetto dell’Esercito composto da Martina Bellini, Federica Cassol e Ilenia Defrancesco.

Domenica le gare sprint, prima le qualifiche e poi in seguito le varie fasi.

Con 3’29”48 Lucia Scardoni ottiene il miglior tempo di qualifica, ma conta relativamente in quanto dopo le qualifiche si prosegue con i quarti, semifinali e finali. Laura Colombo con 3’42”23 ottiene il 9° tempo di qualifica, mentre Anna Rossi con 3’43”72 si prende il 12° e entrambe proseguono il cammino.

Le prime tre passano il turno

Si ferma subito nei quarti Anna Rossi e si prende il 13° posto, mentre Laura Colombo avanza in semifinale, purtroppo anche lei è costretta a cedere il passo alle più leste avversarie e si deve accontentare del 10° posto conclusivo.

Il commento a caldo delle due protagoniste

Lapidario quello di Laura Colombo: “La gara sprint e in classico non era sicuramente la mia specialità, meglio sabato sulla 10km anche se devo lavorare ancora parecchio per diminuire il distacco dalle prime”.

“Sinceramente non è andata molto bene, sto caricando molto e le gambe non giravano, la testa mi diceva di spingere a tutta ma avevo sensazioni pessime, gambe dure e vuote – ha detto Anna -. Speriamo di riuscire a ricaricare le pile durante queste festività, adesso tornerò a casa e a differenza dello scorso anno che non c’era neve in valle e a Bobbio non si sciava causa Covid, quest’anno la situazione per adesso è migliore e sicuramente potrò allenarmi come si deve in attesa delle prossime gare che non saranno a breve e quindi avrò anche il tempo di recuperare”.