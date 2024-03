Sci di fondo. In Coppa Italia Laura Colombo chiude al 2° posto nella 20 km

A Piancavallo il Campionato Italiano Ragazzi/e e la Coppa Italia Rode Assoluta

PIANCAVALLO (PN)- Da venerdì fino a domenica, organizzati dallo Sc Panorama, si sono svolti il Campionato Italiano Ragazze/i e la Coppa Italia Roda sulla pista “Centro Fondo Piancavallo”.

Per il campionato Italiano oltre 300 atleti al via, 158 Ragazze e 156 Ragazzi hanno corso venerdì mattina nella gara Gimkana per 1,6km, partenza a cronometro e in tecnica libera. Magda Moser (Amat Sartal) vince con 4’24”34, l’unica lecchese presente, Nina Pomoni (Sc Primaluna Giovanni XXIII), chiude al 83° posto con 5’33”47.

Sabato mattina, sempre in partenza individuale ma in tecnica classica (2 giri di 4km), a vincere è Heidi Debertolis (Us Primeiro) con 15’12”77, migliora di quasi 30 posizioni la lecchese Nina Pomoni che conclude al 56° posto con 17’39”10.

Domenica la staffetta, 4 atleti, due maschi e due femmine, in gara per il comitato. 3,3 km in tecnica libera per ogni frazione, alternando femmine e maschi. Il comitato Alpi Occidentali vince il titolo italiano con 44’28”70, il comitato lombardo delle Alpi Centrali conclude al 3° posto con 45’48”00. Alpi Centrali H conclude al 25° posto con Sofia Fragonara, Gioele Lanfranconi, Nina Pomoni, Samuele De Luca con 50’07”40.

Tre giorni di gare per la Coppa Italia

Tre giorni di gare per la Coppa Italia, presente la lecchese di Primaluna Laura Colombo nella sprint, nella 10km in tecnica classica e nella 20km in tecnica libera. Laura Colombo (Cs Esercito) conclude al 5° posto nella 10km in tecnica classica con 39’36”72, a vincere Martina Di Centa (Cs Carabinieri) con 37’27”55. Nella 20km, partenza mass start a tecnica libera, rivince la carabiniera Martina Di Centa con 1h07’04”, gran bel risultato per la lecchese Laura Colombo che conclude al 2° posto con 1h10’27” (non ancora presenti le classifiche della sprint).