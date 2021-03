Tre giornate di gare sulle nevi di Schilpario

Le lecchesi Laura Colombo e Anna Rossi in gara in Coppa Italia

SCHILPARIO – Da venerdì a domenica, sulle nevi di Schilpario (BG), si sono disputati i campionati italiani della categoria Ragazzi (13/14 anni). Per poter partecipare bisognava essere stati convocati dal proprio comitato regionale e nelle Alpi Centrali erano presenti due lecchesi, Maria Invernizzi del Nordik Ski e Elena Bortot dello Sc Primaluna.

Venerdì le gare di gimkana

Partenza individuale a cronometro ogni 20”, tecnica libera e poco più di 1km da sciare più veloce possibile superando degli ostacoli appositamente posizionati, disciplina questa che si propone di affinare la tecnica degli atleti, non basta sciare solo velocemente ma bisogna dare anche dimostrazione di destrezza nel superare gli ostacoli. La migliore di tutte è stata Stella Giacomelli dello Sc Alta Valtellina che impiega 2’57”17, molto bene la nostra Maria Invernizzi che con 3’15”20 si prende un ottimo 14° posto su un lotto di 99 partenti, con 3’37”40 Elena Bortot ottiene il 71° tempo con una classifica relativamente corta con ben 30 atlete racchiuse nel breve spazio di 10”.

Seconda giornata di gare con distanza in tecnica libera

Due giri da 2km nella seconda giornata, partenza ancora individuale a cronometro con le atlete distanziate di 30” una dall’altra, Stella Giacomelli si conferma come l’atleta da battere e con 12’59”4 vince il titolo davanti a Matilde Ferrari (Bachman Sport College) del comitato Friuli Venezia Giulia che arriva in 13’01”3 e a completare il podio il terzo posto di Anastasia Morandini trentina (Asd Cauriol) che conclude in 13’10”1, ancora una bella prestazione per Maria Invernizzi che conclude con 14’25”8 al 25° posto (5^ del comitato), 76° posto per Elena Bortot che conclude in 15’37”1.

Ultima giornata di gare riservate alle staffette in tecnica classica

Quattro frazioni che hanno visto alternarsi una Ragazza e un Ragazzo, 3,3km da sciare a testa e tutte rigorosamente in tecnica classica, vincono i lombardi di Alpi Centrali A con Silvia Santus, Carlo Bettini, Stella Giacomelli e Stefano Epis che con 41’17”2 lasciano ad oltre 1’ di distacco i secondi classificati e a 2’ esatti la terza formazione, Maria Invernizzi inserita nel quartetto di Alpi Centrali C assieme a Licia Pedrana, Gabriel Borlini e Michel Zanaboni si prende un ottimo 7° posto in 44’39”3, Elena Bortot schierata nella formazione Alpi Centrali H assieme a Milena Nani, Ettore Premoselli e Filippo Santus conclude al 30° posto in 47’54”8.

Due giorni di gara per la Coppa Italia Senior Gamma, in gara le lecchesi Laura Colombo e Anna Rossi

A Schilpario hanno gareggiato anche le categorie Assolute con le gare di Coppa Italia, al sabato una gara di 10km al femminile, con partenza individuale a cronometro ogni 30” e in tecnica libera. Molto bene il Cs Esercito che piazza due atlete sul podio, al primo posto Ilenia Defrancesco con 28’16”9 e al terzo Martina Bellini con 28’38”3, in mezzo alle due si piazza per il Sottozero Nordic Team la trentina Stefania Corradini in 28’32”5, bene al 5° posto una rinata Laura Colombo del Cs Esercito che conclude in 29’17”2, dietro in 14^ posizione per il Cs Carabinieri conclude Anna Rossi in 31’48”3.

Seconda giornata di gare a inseguimento in tecnica classica

La seconda giornata vede le atlete partire ad inseguimento col miglior tempo della prima giornata a scappare davanti a tutte provando a non farsi prendere e le altre ad inseguire staccate dai ritardi della giornata precedente.

Riesce a stare davanti a tutte Ilenia De Francesco che conclude col tempo totale di 1h00’22”, Martina Bellini va a prendersi il 2° posto e chiude in 1h01’17”, tiene il podio Stefania Corradini e se scende di un gradino e con 1h01’34” chiude al 3° posto, un problema fisico frena Laura Colombo che scivola all’8° posto col tempo totale di 1h03’31”, in difficoltà anche Anna Rossi che chiude al 12° posto con 1h06’54”.

Subito di nuovo in pista con i campionati italiani Under 16

Già in questo fine settimana i fondisti saranno di nuovo in pista, a Tarvisio sono in programma i campionati italiani per le Allieve (Under 16), tre gare per loro, una sprint al primo giorno (venerdì 26 marzo) , una gara singola nella seconda e la staffetta conclusiva la domenica.