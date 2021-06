Coppa Italia “Cascina Bianca” di ski roll, tappa a Nevegal.

Aksel Artusi 6° assoluto e vittoria tra gli Under 18/20.

BELLUNO- Con la Vasabroke Poiana As in regia, si sono disputate le gare di Coppa Italia di ski roll con una 10km in salita a tecnica libera per la categoria Assoluta, prima della gara clou, quelle riservate alle categorie giovanili con anche in palio il titolo regionale Veneto, peccato per la scarsa partecipazione alle gare in queste prime categorie, solo nelle ultime competizioni, quelle riservate agli Assoluti si è avuta una buona partecipazione con 49 atleti classificati.

Elisa Rossato vince l’Assoluta femminile.

37’47”8 il tempo impiegato da Elisa Rossato dell’Us Carisolo (Tn), un successo netto il suo a precedere la coppia del Sc Orsago, composta da Anna Bolzan 2^ in 38’58”0 e Viviana Druidi che arriva in 40’28”7.

Matteo Tanel fa sua la gara maschile.

Con 29’42″9 Matteo Tanel mette il suo sigillo alla competizione maschile portando al successo il Robinson Ski Team, dietro per il Sottozero Nordik Team con 29’44”6 Tommaso Dellagiacomo e a completare il podio Lorenzo Riccardo Masiero dello Sc Valdobbiadene che arriva in 29’47”6.

Gran bella gara del valsassinese Aksel Artusi classe 2004 che difende i colori dello Sporting club Livigno, a meno di 50” dal vincitore si prende con 30’32”1 il 6° posto Assoluto ma è nettamente primo tra gli Under 18 e anche 20, Giovanni Lorenzetti dell’Us Carisolo, 2° di categoria arriva in 30’45”1 e a completare il podio tar gli Under 18 arriva in 3^ posizione Riccardo Munari (12° Assoluto) per lo Ski College Veneto in 31’29”3.

Ottimo inizio di stagione per il fondista valsassinese.

Grazie agli ottimi risultati di questo inizio di stagione che aveva già visto Aksel protagonista nel campionato italiano di Rieti (qui l’articolo precedente) dove aveva conquistato il titolo, ed ora questo ennesimo successo, ha fatto si che l’atleta allenato da papà Luca, sia stato convocato per la tappa di Coppa Del Mondo in programma in Slovacchia, precisamente a Banska Bysyrica nella terza settimana di luglio.