Skiroll. 12^ trofeo Penne Nere di Sovere: valsassinesi scatenate

Gara valida come 12^ tappa della Coppa Italia skiroll-Nextpro

Vincono Laura Colombo (Giovani/Senior) e Aurora Invernizzi (Allievi). Secondi Marco Colombo per gli Allievi e Nina Pomoni per le Ragazze

SOVERE – Doppia vittoria valsassinese alla 12^ tappa della Coppa Italia skiroll-Nextpro, valida come 12° trofeo Penne Nere organizzate della GSA Sovere, alla quale hanno preso parte 139 atleti impegnati in tecnica classica lungo un percorso a lunghezza variabile secondo la categoria partendo da 1km per i Cuccioli fino ai 7,7km per i Giovani/Senior questi ultimi 53 atleti al via nella gara maschile e 22 in quella femminile.

Laura Colombo (Cs Esercito) vince con 33’14”9 nella categoria Giovani/Senior dove il Cs Esercito fa sue lo posizioni dal 1° al 5° posto. Mentre nella categoria Allieve vince Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) che macina i 5 km di gara in 28’24”3.

Al secondo posto Marco Colombo (Sc Primaluna Giovanni XXIII°) anche lui nella categoria Allievi, impegnato sempre sui 5km, chiusi con il tempo di 25’28”9. Nella categoria Ragazzi femminile (5 km), al secondo posto si piazza Nina Pomoni in 37’07”0.

Tutti i podi delle gare e tutti i risultati dei lecchesi

U10 Baby-1km

1^ Sara Epis 5’05”7 (Sc Zanetti-Goggi), 2^ Ilaria Gritti 6’01”3 (Pol Le Prese), 3^ Serena Canclini 6’12”9 (Pol Le Prese), 4^ Elisa Rusconi 7’17”9 (Nordik Ski Valsassina).

1° Daniel Tadè 5’17”5 (Sc Valseriana), 2° Kevin Rastelli 5’57”9 (Pol Le Prese), 3° Christian Morstabilini 6’03”9 (Sc Gromo), 5° Lorenzo Bonacina 6’40”3 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°).

U12 Cuccioli -1km

1^ Elisa Bonacorsi 5’07”3 (Sc Gromo), 2^ Elisa Picceni 5’21”7 (Pol Valmalenco), 3^ Viola Vittoria Venturini 5’36”0 (Pol Le Prese), 4^ Cecilia Bonacina 5’52”1 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 7^ Greta Barbieri 6’33”0 (Nordik Ski Valsassina), 8^ Sara Gianola 6’52”9 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 9^ Martina Bortot 7’48”0 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°).

1° Giovanni Bonaldi 4’36”9 (Sc Valseriana), 2° Thomas Astori 4’49”4 (Sc Valseriana), 3° Ruben Carrara 4’50”3 (Sc Valseriana), 4° Mattia Combi 5’04”1 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 7° Matteo Ticozzelli 5’27”0 (Nordik Ski Valsassina).

U14 Ragazzi-5km

1^ Letizia Confortola 35’40”8 (Pol Le Prese), 2^ Nina Pomoni 37’07”0 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 3^ Arianna Forzatti 39’09”2 (Pol Team Brianza), 7^ Elisa Barbieri 44’24”8 (Nordik Ski Valsassina).

1° Paolo Petroboni 36’06”8 (Sc Ardesio), 2° Riccardo Zenoni 26’45”3 (Sc Ardesio), 3° Tommaso Santus 28’18”6 (Sc Ardesio), 6° Marco Combi 31’40”0 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 9° Matteo Rusconi 38’11”8 (Nordik Ski Valsassina).

U16 Allievi-5km

1^ Aurora Invernizzi 28’24” (Nordik Ski Valsassina), 2^ Ines Negroni 30’14”6 (Sc 13 Clusone), 3^ Lucia Broggini 30’35”1 (Gs I Camosci), 8^ Alessia Ruzza 37’55”0 (Nordik Ski Valsassina).

1° Lorenzo Bonaldi 23’44”7 (Sc Valseriana), 2° Marco Colombo 25’28”8 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 3° Gianluca Pasini 25’42”3 (Sc Gromo).

Giovani/Senior-7,7km

1^ Laura Colombo 33’14”9 (Cs Esercito), 2^ Federica Cassol 33’49”6 (Cs Esercito), 3^ Luisa Isonni 33’59”5 (Cs Esercito), 6^ Paola Beri 36’23”1 (Nordik Ski Valsassina), 11^ Angelica Selva 40’57”1 (Nordik Ski Valsassina), 21^ Aurora Ruzza 1h01’09”9 (Nordik Ski Valsassina).

1° Martin Coradazzi 26’40”7 (Cs Esercito), 2° Giandomenico Salvadori 26’46”0 (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle), 3° Luca Del Fabbro 26’55”9 (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle), 20° Luca Colombo 33’56”8 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 35° Fiorenzo Magni 42’41”9 (Comunità Montana Valsassina).