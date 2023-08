Skiroll. Aurora Invernizzi (Children) vince la sprint, terza Camilla Crippa (Giovani)

Nell’inseguimento vincono Aurora Invernizzi e Mattia Combi, seconda Greta Barbieri e terzo Marco Combi

A Verrayes sabato le gare della 10^ prova di Coppa Italia Next Pro, domenica l’11^ prova

VERRAYES – (AO) Lo Sci Club Amis De Verrayes ha organizzato la 10^ prova del Coppa Italia Next Pro di skiroll, gara sprint a tecnica libera sulla pista “Rapy”. In gara dai Cuccioli (2012/13/14) fino ai Master, prima le qualifiche e successivamente fino alle finali. Nella categoria Children (2008/09/10/11) vince Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina), nelle Giovani (2004/05/06/07) Camilla Crippa (Polisportiva Team Brianza) conclude al 3° posto.

Tutti risultati dei lecchesi

Giovani/Seniores: 9^ Camilla Crippa (Pol Team Brianza) (3^ Giovani), 11^ Maria Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) (5^ Giovani), 16^ Paola Beri (Nordik Ski Valsassina) (1^ Master). Children: 1^ Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina), 10^ Elisa Barbieri (Nordik Ski Valsassina). Pulcini: 5^ Greta Barbieri (Nordik Ski Valsassina).

Domenica l’11^ prova: dopo il prologo l’inseguimento

Domenica mattina gli atleti hanno gareggiato prima per il prologo e successivamente per l’inseguimento sempre in tecnica libera nella gara valida per il campionato italiano. Al femminile tra le Giovani/Seniores 8km vince Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama) in 32’29”7, al maschile dopo 16km vince Matteo Tanel (Robinson Ski Team). Nella categoria Giovani Maria Invernizzi 2^ classificata in 34’18”4 e 3^ Camilla Crippa in 27’24”1, Paola Beri vince nelle Master con 34’24”6.

Molto bene i lecchesi in gara per la Coppa Italia

I nostri giovani riescono a vincere l’11^ prova della Coppa Italia: Aurora Invernizzi nelle Allieve U16 (8km) vince in 25’47”2 e Mattia Combi (2km) vince nei Cuccioli U12 in 9’22”8. Al secondo posto Greta Barbieri (Nordik Ski Valsassina) 2km nei Cuccioli U12 in 10’21”6, al terzo posto nei Cadetti U14 (4km) Marco Combi in 12’37”5. Per quanto riguarda gli altri risultati dei lecchesi nei Ragazzi U14 (4km) 4^ Elisa Barbieri (Nordik Ski Valsassina) in 17’17”6.

Coppa Italia, la classifica generale dopo 11 prove

Ben 22 tappe per la Coppa Italia, 11 tappe già disputate, alla fine chi avrà più punti vincerà la Coppa Italia 2023 (4 scarti). Molto bene i nostri: nella Assoluta Maria Invernizzi è 2^ con 734 punti, 4^ Paola Beri con 605, Camilla Crippa 9^ con 523 punti. Nella Under 20 primo posto per Camilla Crippa con 850 punti; nella Under 18 al primo posto Maria Invernizzi con 1060 punti; nella Under 16 al primo posto Aurora Invernizzi con 895 punti; nella Under 14 al primo posto Marco Combi con 780 punti; nella Under 12 al 4° posto Greta Barbieri con 270 punti, nella Under 12 al primo posto Mattia Combi con 690 punti, nella Master F2 al primo posto Paola Beri con 900 punti.