Skiroll. Cala il sipario sulla Coppa Italia, ancora protagonisti i valsassinesi

Dopo 19 gare si conclude il circuito 2021

Vittorie di Maria Invernizzi e Marco Combi nello sprint

RAPY – Tappa in Val D’Aosta per le ultime due giornate di gare della Coppa Italia Cascina Bianca che ha visto nel corso della stagione ben 19 tappe con le migliori 15 ad essere sommate per la classifica finale. Sabato pomeriggio, organizzate dallo Sc Amis de Verrayes, le gare sprint su 150m e a tecnica libera, prima come consuetudine si disputano le qualifiche e successivamente i migliori avanzano nel tabellone fino alla finale a quattro.

Doppietta per il Nordik Ski nella Children femminile: Maria Invernizzi vince la finale su Maria Jasmin Gianola, con la compagna di club Aurora Invernizzi al 6° posto. Soddisfazione anche per l’altra società lecchese presente, lo Sc Primaluna, che riesce ad aggiudicarsi con Marco Combi la categoria Giovanissimi col fratello Mattia che conclude all’8°. Nella categoria maggiore che raggruppava gli atleti della Giovani/Seniores, sono 1300 i metri da percorrere, Paola Beri e Angelica Selva concludono rispettivamente al 9° e 10° posto, entrambe del Nordik Ski.

Domenica le gare si spostano a Verrayes, mass start e tecnica libera e distanze differenti in base alla categoria. Tra gli Under 10 maschili subito il primo podio lecchese, dopo 1km e 4’50”9 per lo Sc Primaluna, Mattia Combi sale sul secondo gradino del podio, ancora meglio col fratello Marco che nella categoria Cuccioli in gara su 2km, dopo 7’27” si prende la vittoria, imitato tra le Ragazze da Aurora Invernizzi che dopo 3km ferma il cronometro a 13’14”8. Si sale di categoria e i km aumentano, tra gli Allievi femminile sono due rappresentanti del Nordik ski e a vincere dopo 5km percorsi in 22’43” è Maria Inverinizzi, con Maria Jasmin Gianola che conclude al 4° posto in25’24”0.

La categoria Assoluta, vede l’ennesima bella vittoria di Paola Beri che dopo 5km ferma il cronometro a 20’33”1 con Angelica Selva che conclude al 4° posto (1^ Juniores) in 2145”7. La sorella Katia chiude 14^ in 28’13”3 e con mamma Carla Ticozzi 18^ ( 4° Master 3) in 32’12”4, tutte in gara per il Nordik Ski.