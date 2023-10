Skiroll. Successo di Aksel Artusi al 2° Trofeo Città di Maranello

Il week-end scorso si sono disputate la 19^ e 20^ tappa della Coppa Italia NextPro

Aurora Invernizzi terza nella Children, sfortunata Maria Invernizzi che rompe il puntale della racchetta nella Giovani/Seniores

MARANELLO – Organizzata dall’Olimpic Lama, il week-end scorso si sono disputate la 19^ e 20^ tappa della Coppa Italia NextPro di skiroll. Sabato 200m per le qualifiche e successivamente i migliori 4 atleti per la finale. Nei Giovani/Seniores, in finale il primalunese Aksel Artusi vince la gara per il Cs Esercito, al secondo posto Alessio Berlanda (Team Fortura) e Matthias Morandini (Olimpic Lama) conclude al terzo posto.

Nella categoria Children terzo posto di Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina), peccato per la sorella Maria Invernizzi (Giovani/Seniores) che ha rotto il puntale della racchetta e non ha potuto continuare nei quarti.

Tutti i risultati dei lecchesi nella prima giornata

Children femminile: 1^ Nicole Falanelli (Olimpic Lama), 3^ Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina).

Children maschile: 1° Alessandro Tazzioli (Olimpic Lama).

Giovani/Seniores femminile: 1^ Lisa Bolzan (Sc Orsago), 7^ Maria Invernizzi (Nordik Ski Valsassina), 9^ Camilla Crippa (Polisportiva Team Brianza), 11^ Paola Beri (Nordik Ski Valsassina).

Giovanni/Seniores maschile: 1° Aksel Artusi (Cs Esercito).

Domenica gare sulla distanza: dai 2km per i Baby ai 25km per i Giovani/Senior/Master

143 atleti in gara in tecnica libera e, a secondo dalle categorie, si parte dei 2 km fino ai 25 km. Nei 7,5 km per la categoria Ragazzi, 3° posto di Matteo Rusconi (Nordik Ski Valsassina), 10 km per le Allieve 2° posto di Aurora Invernizzi a solo 4 centesimi perdendo la volata.

Baby femminile 2 km: 1^ Ester Facchetti 4’46”9 (Sc Orsago), 10^ Giorgia Tantardini 6’52”4 (Nordik Ski Valsassina), 11^ Elisa Rusconi 7’37”8 (Nordik Ski Valsassina).

Baby maschile 2 km: 1° Ian Tretiach 4'29"8 (Asd Mladina), 8° Leonardo Busin 7'23"3 (Nordik Ski Valsassina).

Cuccioli femminile 4 km: 1^ Martina Facchinelli 8'57"9 (Made2Win Trenteam A).

Cuccioli maschile 4 km: 1° Filippo Armellini 8'57"5 (Os Orsago), 6° Francesco Bellati 11'38"4 (Nordik Ski Valsassina).

Ragazzi femminile 5 km: 1^ Nicole Falanelli 11'16"8.

Ragazzi maschile 7,5 km: 1° Samuele Florini 17'29"9 (Olimpic Lama), 3° Matteo Rusconi 20'21"8 (Nordik Ski Valsassina), 4° Omar Spotti 22'44"7 (Nordik Ski Valsassina), 5° Mattia Artusi 27'02"0 (Nordik Ski Valsassina), 6° Tommaso Ticozzelli 28'10"5 (Nordik Ski Valsassina).

Allievi femminile 10 km: 1^ Marianna Barberi 22'36"8 (Olimpic Lama), 2^ Aurora Invernizzi 22'37"2 (Nordik Ski Valsassina).

Allievi maschile 10 km: 1° Federico Sartori 21'50"6 (Sc Ledrense).

Giovani/Seniores/Master femminile 20 km: 1^ Lisa Bolzan 42'57"6 (Sc Orsago), 6^ Maria Invernizzi 43'38"6 (Nordik Ski Valsassina), 7^ Paola Beri 44'24"8 (Nordik Ski Valsassina), 9^ Camilla Crippa 45'35"1 (Pol Team Brianza).

Master C maschile 20 km: 1° Silvano Berlanda 41'31"0 (Team Futura),

1° Silvano Berlanda 41’31”0 (Team Futura), Giovani/Senior/Master 25 km: 1° Matteo Tanel 46’21”5 (Robinson Ski Team), 5° Aksel Artusi 46’24”4 (Cs Esercito).