Surselva Marathon, Laura Colombo seconda assoluta e prima Under 23

La lecchese protagonista nei Grigioni alla gara di sci di fondo lunga 25km

“Sono molto soddisfatta della mia gara, ho avuto sensazioni ottime ed è quello che conta maggiormente”

PRIMALUNA – Bella performance per la fondista di Primaluna che veste i colori del Cs Esercito, Laura Colombo domenica mattina ha partecipato in Svizzera (Canton Grigioni) alla gara di 25km con partenza a mass start e a tecnica libera denominata Surselva Marathon. Al termine con 1h04’37” a vincere la gara è stata Seraina Boner forte fondista elvetica che in passato ha partecipato alle olimpiadi di Torino 2006 e a Sochi nel 2014 dove si classificò al 9° posto nella 30km. Dietro alla vincitrice, dopo poco più di 2’, in 1h06’47” arriva la fondista valsassinese che si prende il 2° posto Assoluto e il 1° tra le Under 23, a completare il podio col 3° posto Maria Christen in 1h07’21” seconda anche tra le Under 23.

“Sono molto soddisfatta della mia gara, oltre al risultato positivo, ho avuto sensazioni ottime ed è quello che conta maggiormente. Adesso, neve permettendo, mi piacerebbe partecipare alla gara di domenica prossima a Cortabbio, pista dove sono cresciuta sin da piccola nello Sc Primaluna. Ci sarebbero in programma i campionati regionali di sprint, ma…temo che le condizioni meteo di questi giorni, purtroppo non permetteranno lo svolgimento della gara, si sono alzate le temperature e la poca neve rimasta ormai si sta sciogliendo e le temperature alte non permettono nemmeno di usare il cannone per quella artificiale. Se non dovessero fare i regionali di sprint, la settimana successiva a Schilpario è in programma una Coppa Italia”.