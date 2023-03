Valmadrera. Nuovo parcheggio e riqualificazione del parco di Villa Ciceri

Via libera al progetto riguardante gli spazi esterni del complesso residenziale pubblico di Valmadrera

Una nuova area di sosta e la riqualificazione del parco di Villa Ciceri

VALMADRERA – E’ stato approvato, nell’ultima Giunta Comunale di Valmadrera lo scorso mercoledì, la revisione del progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico e riqualificazione del parco urbano di ‘Villa Ciceri.

L’opera è stata posta in capo all’ALER di Lecco, che gestisce gli alloggi di edilizia residenziale pubblica del complesso situato in Piazza Mons. Citterio, a seguito di una convenzione sottoscritta tra la stessa ALER e l’Amministrazione Comunale.

“La revisione del progetto – spiegano dal Comune – si è resa necessaria a causa delle difficoltà manifestatesi in occasione della generale ripresa post ‘Covid – 19′ delle attività produttive, nonché della più recente crisi connessa all’evento bellico interessante la comunità internazionale, e la conseguente grave problematica di alterazione degli equilibri di mercato con forte aumento costi dei materiali da costruzione e relativa compensazione prezzi che hanno coinvolto e continuano ancora a coinvolgere sempre più gli operatori, motivo per cui, per porvi rimedio, negli ultimi tempi il legislatore ha cercato con più provvedimenti e ancora sta cercando di individuare dei nuovi mezzi per far fronte all’aumento dei costi stessi, andando incontro alle oggettive difficoltà degli operatori”.

“La revisione progettuale appena approvata – proseguono dal municipio – consente così all’ALER di Lecco di poter procedere celermente all’indizione della gara d’appalto per individuare la ditta che si aggiudicherà i lavori”.

L’intervento consentirà la realizzazione di un nuovo parcheggio sopra la piastra strutturale dei box interrati del complesso ALER, con accesso dalla via F. Rocca. Il parcheggio verrà inoltre collegato, tramite nuovo passaggio pedonale, alla vicina Piazza mons. Citterio, un nuovo percorso pedonale si snoderà all’interno del parco di Villa Ciceri. Sarà prevista anche la riqualificazione con messa a dimora di nuove essenze arboree del parco stesso. Il percorso pedonale di collegamento alla Piazza Citterio è stato progettato con un disegno atto alla percorrenza di persone diversamente abili anche con sedie a rotelle e sarà arricchito da idonee panchine sui lati.

E’ prevista infine un’adeguata illuminazione con pali e lanterne adatti al centro cittadino con estensione della copertura della rete di videosorveglianza per la sicurezza. L’importo dei lavori a base di gara è di 190.000 euro.