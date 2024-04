Valmadrera. Premio Beppe Silveri, 4 premi per l’impegno nelle Missioni

Il Comitato del Fondo ha deliberato di assegnare, per l’anno 2024, quattro premi per l’impegno nelle Missioni

VALMADRERA – Anche quest’anno grazie alla generosità dei valmadreresi e non che hanno conosciuto e stimato Beppe Silveri, scomparso prematuramente il 4 novembre 2007 e noto, oltre che per la sua bontà per il suo impegno civile (fondatore di Progetto Valmadrera) e sociale (Presidente della Polisportiva Valmadrera e Educatore dell’Oratorio), il Comitato del Fondo ha deliberato di assegnare, per l’anno 2024, quattro premi per l’impegno nelle Missioni a ricordo di Beppe.

Ecco l’elenco dei premi assegnati per questo 2024:

700 euro alla Dottoressa Marina Anghileri , impegnata in Etiopia con l’organizzazione Medici con l’Africa-Cuamm.

, impegnata in Etiopia con l’organizzazione Medici con l’Africa-Cuamm. 700 euro a Cristina Spreafico , cooperante OMG impegnata da parecchi anni nell’attività del Puericultorio a Lima.

, cooperante OMG impegnata da parecchi anni nell’attività del Puericultorio a Lima. 700 euro agli sposi Daria e Lorenzo Canali , anche loro impegnati in una missione dell’OMG in Brasile.

, anche loro impegnati in una missione dell’OMG in Brasile. 700 euro al Centro Farmaceutico Missionario di Valmadrera.

“Vogliamo ringraziare soprattutto chi è vicino anche ‘economicamente’ e generosamente. Un grazie speciale al gruppo delle Donne di S. Agata e quelle dei Ravioli (legato all’OMG) e la Compagnia Juventus Nova di Belledo a Lecco” hanno commentato i membri del Fondo Beppe Silveri.