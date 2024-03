Anche Ballabio si tinge di verde in occasione di San Patrizio

L’iniziativa domenica 17 marzo in collaborazione con i bar

Nei locali aderenti si potrà gustare una pinta di birra irlandese a 5 euro

BALLABIO – In occasione della tradizionale festa irlandese anche Ballabio si “tingerà” di verde. Domenica 17 sarà infatti St Patrick’s Day.

“Abbiamo proposto ai bar di Ballabio di mettersi insieme rimanendo aperti tutta la domenica – dichiarano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore al Turismo Barbara Crimella – creando una sorta di evento diffuso in modo che i ballabiesi possano divertirsi e festeggiare San Patrizio nei bar e pub di Ballabio!”

Sono tre gli esercizi ballabiesi che hanno aderito all’iniziativa: il Bar Circolo di via Confalonieri 2, il Bar Zapelli di via Mazzini 35/b ed il Pub La Clavicola di via Pertini 23.

In tutti questi locali di Ballabio sarà possibile gustare un’ottima birra irlandese al costo di euro 5 la pinta.

“Siamo molto contenti – concludono Sindaco e Assessore – perché crediamo fermamente in questo tipo di cooperazione tra Amministrazione Comunale ed esercizi commerciali e, aldilà della singola iniziativa, pensiamo che rappresenti un segnale positivo che possa tracciare la strada per future collaborazioni.”