Casargo capitale della Capra Orobica, grandissima partecipazione per la Mostra Regionale

Donato Bertolini di Talamona il vincitore assoluto della categoria Becchi

Il sindaco Antonio Pasquini: “E’ sempre una manifestazione caratteristica ma in continua crescita, tantissimi allevatori, espositori e partecipanti”

CASARGO – Record per la 32° edizione della “Mostra regionale della capra orobica”. Un evento che cresce ogni anno aggiungendo in calendario iniziative e momenti di interesse per appassionati, abitanti e turisti. Il primo appuntamento che ha aperto la manifestazione si è tenuto nella serata di venerdì 17 novembre con l’incontro “Quando le capre erano perseguitate” curato dal Professor Michele Corti.

Sabato mattina la mostra è entrata nel vivo con l’arrivo degli animali e l’inaugurazione ufficiale allietata dalle “Fisarmoniche paesane”.

Nel pomeriggio sono iniziati i lavori della giuria e la degustazione di prodotti km 0, a concludere in serata la Cena del Cavrer. Domenica mattina la valutazione delle capre dal giudice unico Fabio Ponti e la proclamazione dei campioni. Dopo il pranzo i bambini della scuola primaria diretti dal maestro Alessio Benedetti si sono esibiti in canti tradizionali. I partecipanti sono stati intrattenuti dal gruppo di musicisti “Fisarmonica delle Alpi”.

Tra le iniziative presente la fattoria didattica, laboratori e varie attività anche dedicate ai più piccoli. Complice il bel tempo grandissima affluenza in Alta Valsassina per la rinomata Mostra.

“Possiamo dire che è rimasta la manifestazione caratteristica che è sempre stata ma non è più piccola, ogni anno cresce e in questa edizione abbiamo registrato una grande partecipazione di allevatori, espositori e visitatori – spiega il sindaco di Casargo Antonio Pasquini -. Non è più una mostra che richiama stanti da “mordi e fuggi”, ma le persone ora si fermano per più giorni nei nostri luoghi. Le strutture ricettive dei paesi vicini sono tutte piene e questo è un ottimo segnale anche per l’indotto che genera questo appuntamento”.

Tra i premi più ambiti assegnati quello di “Vincitore assoluto della Categoria Becchi” aggiudicato dall’allevatore Donato Bertolini di Talamona ma sono numerosi i riconoscimenti assegnati dalla giuria.

Vincitori assoluti becchi

Re: Donato Bertolini

Regina: Davide Gobbi

Reginetta: Giovanni Colli

Miglior Allevatore: Davide Gobbi

Premio Ransciga : Cristian Fazzini

1° Categoria Becchi sotto i 12 mesi (nati novembre, dicembre gennaio)

1° classificato: Luigi De Bernardi, Colico

2° classificato: Licini Elisabetta, Zogno

2° Categoria Becchi sotto i 12 mesi (nati da febbraio in poi)

1° classificato: Delfino Acquistapace, Colico

2° classificato: Alfio Mazzina, Colico

3° classificato: Angelica Magni, Talamona

3° Categoria becchi tra i 12 e i 24 mesi

1° classificato: Donato Bertolini, Talamona

2° classificato: Franco Galbusera, Pasturo

3° classificato: Gionni Buttera, Pagnona

4° Categoria becchi tra i 24 e i 36 mesi

1° classificato: Elisabetta Licini, Zogno

2° classificato: Davide Gobbi, Margno

3° classificato: Michele Magni, Cosio Valtellino

5° Categoria becchi tra i 36 e 48 mesi

1° classificato: Lorenzo Colombo, Pagnona

2° classificato: Guido Acquistapace, Crandola Valsassina

3° classificato: Fabio Ruffoni, Cosio Valtellino

6° Categoria becchi oltre i 48 mesi

1° classificato: Samuele Acquistapace, Talamona

2° classificato: Claudio Spandri, Cortenova

3° classificato: Claudio Spandri, Cortenova

I premiati tra le categorie capre e caprette