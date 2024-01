Mercoledì sera a Cortenova il primo incontro pubblico per la fusione dei Comuni

“Abbiamo come unico interesse il bene comune. E abbiamo il desiderio di costruire comunità più solide, di garantire servizi migliori ai cittadini. Dobbiamo quindi avere il coraggio di esplorare gli scenari possibili per aiutare lo sviluppo e il benessere del nostro territorio. Abbiamo individuato nella fusione lo strumento più realistico per affrontare le difficoltà organizzative, finanziarie e di programmazione, guardando al futuro con maggior serenità – annunciano i due sindaci -. L’informazione, il confronto e il dialogo aperto sono indispensabili affinché la scelta che ciascuno di noi sarà chiamato a fare possa essere il più possibile una scelta consapevole e ragionata. Fiduciosi di avervi tra i partecipanti, vi aspettiamo ai due incontri”.