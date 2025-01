Primaluna: lavori in corso al torrente Molinara per la mitigazione del rischio idrogeologico

Costo totale dell’intervento per la realizzazione degli argini è di 574 mila euro

PRIMALUNA – Sono in corso in questi giorni i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Molinara.

Le opere prevedono la creazione di argini di tipo a scogliera nella parte terminale del torrente, sia a sinistra che a destra idrografica, fino ad arrivare all’intersezione con il torrente Pioverna, sul fondo valle. Le opere, che verranno ultimate a breve, comprendono inoltre la sistemazione di una briglia.

L’intervento si è reso possibile grazie a un finanziamento statale per interventi di messa in sicurezza e contenimento del rischio idrogeologico (ex art. 1 comma 139 della legge 145/2018), con Decreto di assegnazione del 19 maggio 2023 emesso da Ministero dell’Interno e MEF al Comune di Primaluna, in qualità di soggetto attuatore, e per un costo totale dell’opera di euro 574.700,00.

“I lavori in corso consentiranno la sistemazione del tratto finale del Molinara interessato dagli eventi alluvionali del 12 giugno 2019 – spiega il vicesindaco Claudia Paroli – Eventi che ogni volta ci mettono davanti alla vulnerabilità del territorio e a una necessità: accanto agli interventi di ripristino è prioritario mettere in atto azioni di prevenzione e mitigazione del rischio, anche attraverso misure come il monitoraggio e la manutenzione dei canali e corsi d’acqua.”