Primaluna: trionfa Vimogno al palio delle frazioni

Per la prima volta in 23 edizioni a vincere la competizione la frazione di Vimogno, a seguire Pessina, Gero, Barcone, Primaluna e Cortabbio

Il paese sabato si è trasformato in un borgo medioevale con cortei, figuranti, musici e sbandieratori

PRIMALUNA – Edizione riuscita con successo quella che si è svolta sabato sera del palio delle frazioni in occasione del 25° anno di fondazione del “Gruppo Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna”.

Le numerose iniziative hanno preso il via dal pomeriggio con visite guidate al borgo, ai resti della torre e agli stemmi storici della famiglia Torriani. Il paese valsassinese per un giorno ha fatto un tuffo nel medioevo. Le vie centrali sono state teatro di cortei, figuranti e hanno fatto da cornice alle esibizioni del Gruppo Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna e i Gruppi Sbandieratori e Musici di Capriolo e di Città di Somma Lombardo. Le dimostrazioni di falconeria e il giullare hanno incantato gli spettatori più piccoli.

In serata presso il campo dell’oratorio è entrata nel vivo la competizione. A sfidarsi per la conquista dell’anello d’oro i 6 cavalieri con i loro arcieri, ognuno a rappresentare la propria frazione.



Per la prima volta ad aggiudicarsi la vittoria è stata Vimogno rappresentata da Claudio Sabadini e Mauro Pozzoli.



“E’ stata una competizione equilibrata tra le frazioni che hanno mantenuto la parità fino quasi al termine della gara – racconta Mauro Pozzoli, vincitore e anche vice presidente dell’associazione che ha organizzato l’evento – Con uno sprint finale abbiamo avuto la meglio su Pessina per 1 solo punto. Siamo soddisfatti per la riuscita della giornata e per l’entusiasmo che abbiamo riscontrato tra i partecipanti e gli spettatori alle varie iniziative che sono state proposte. Tutto il Gruppo Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna ringrazia il pubblico per il calore e l’affetto che hanno dimostrato per questa edizione. Ci danno la carica per pensare già al prossimo anno”.